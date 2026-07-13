Josué Caicedo fue anunciado como nuevo jugador del FC Barcelona, pero todavía no es su activo fijo para las siguientes temporadas.

Este lunes 13 de julio de 2026 se dio el gran anuncio que los hinchas ecuatorianos estaban esperando y es que el FC Barcelona anunció la contratación de Josué Caicedo. Sin embargo, hay varios detalles que aún separan completamente al tricolor del equipo Culé.

El primer detalle es que Caicedo no es jugador del FC Barcelona, la contratación se da para su filial el Barça Atlètic. Además, el club también aclaró que no hay todavía un fichaje concreto, sino más bien que se trataría de una negociación de préstamo con opción de compra.

“El futbolista ecuatoriano, de 18 años, llega al filial azulgrana con una opción de compra al final del curso y reforzará el equipo dirigido por Juliano Belletti en la Segunda Federación“, detalla en su comunicado oficial, el FC Barcelona sobre la llegada de Caicedo.

De acuerdo a la información revelada por Johanna Calderón, el FC Barcelona evaluará continuamente a Caicedo y si este demuestra tener el nivel, a final de la siguiente temporada harán uso de la opción de compra por 3 millones de euros. Ese dinero llegará a Liga de Quito si lo vende.

Josué Caicedo es otro de los grandes ejemplos de lo que es el fútbol ecuatoriano en los últimos años. Grandes joyas que ni tienen minutos en la primera división, ahora terminan fichando por importantes equipos de Europa como los hermanos Quintero o Deinner Ordóñez.

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Ningún ecuatoriano ha jugado en el FC Barcelona

Por otro lado, Josué Caicedo podría convertirse en el primer jugador ecuatoriano en llegar a vestir los colores del FC Barcelona. Nunca un jugador tricolor estuvo en el equipo de primera división; otro que también pasó por las formativas fue ‘Kike’ Saverio.

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