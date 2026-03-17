Esteban Paz explota tras la victoria de Francisco Egas en la FEF: “Hoy ganó el Rey…”

Esteban Paz, era para muchos, el gran candidato opositor de Francisco Egas para comandar la FEF los próximos años. Sin embargo, el ex dirigente de Liga de Quito estuvo lejos de competir, porque su candidatura ni fue validada. El dirigente ahora reaccionó a Egas y su polémica reelección.

En su cuenta oficial, Esteban Paz reaccionó a esta victoria de Egas con irónico mensaje. “Hoy ganó el Rey. Hoy ganó el Rey del abuso, el Rey de la ambición personal por encima del bien colectivo. Más irregularidades que en esta elección es imposible.”, escribió Paz en sus cuentas oficiales.

Las quejas de Estaban Paz también se hicieron presentes en las elecciones, puesto que, su equipo Leones no mandó ningún representante al congreso eleccionario Además, tampoco estuvieron presentes equipos como Mushuc Runa y Orense que apoyaban la candidatura de Paz.

La lista de Estaban Paz no contó con el apoyo necesario para poder inscribir su candidatura, no obstante, trato mediante impugnaciones entrar a la contienda electoral, aunque no pudo. Ahora depende de la decisión de las autoridades de Ecuador para saber si Egas puede inscribirse como presidente o no.

La reacción de Esteban Paz. (Captura de pantalla)

Esteban Paz también se presentó a esta posible elección sin el apoyo de su tradicional equipo, Liga de Quito. Entre el club y el directivo todo quedó muy mal, y LDU no lo apoyó, incluso acabó votando por Egas en esta reelección.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos años lleva Francisco Egas como presidente de la FEF?

ver también Francisco Egas “ganó” las elecciones y será presidente de la FEF hasta 2031: ¿Se queda Beccacece?

Egas llegó a la FEF en 2019, por lo cual, si logra quedarse para el siguiente periodo, el directivo cumplirá 12 años al frente del máximo organismo del fútbol ecuatoriano. Clasificó a varias selecciones en diferentes categorías a sus mundiales, pero aún no ha ganado un solo campeonato.

Encuesta¿Esteban Paz era mejor que Egas para la FEF? ¿Esteban Paz era mejor que Egas para la FEF? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Esteban Paz arremetió contra la reelección de Francisco Egas con un irónico mensaje en redes, calificándolo como el “Rey del abuso” y denunciando graves irregularidades.

arremetió contra la reelección de Francisco Egas con un irónico mensaje en redes, calificándolo como el “Rey del abuso” y denunciando graves irregularidades. La candidatura de Paz no fue validada al no contar con el apoyo necesario, e incluso su antiguo club, Liga de Quito , optó por votar a favor de la continuidad de Egas.

, optó por votar a favor de la continuidad de Egas. El bloque opositor, integrado por equipos como Mushuc Runa y Orense, se ausentó del congreso eleccionario en señal de protesta ante el proceso de la FEF.

Publicidad