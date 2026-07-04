Calor extremo y riesgo de tormenta: ¿Se suspende Paraguay vs. Francia en el Mundial 2026?

El duelo entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026 corre un alto riesgo de suspensión por las condiciones meteorológicas.

El duelo entre la Selección de Francia y la Selección de Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 enfrenta una seria amenaza de suspensión antes del pitazo inicial. Las condiciones meteorológicas previstas para este sábado en Filadelfia mantienen en alerta a las autoridades debido al riesgo de calor extremo y, especialmente, a la posibilidad de tormenta durante el desarrollo del encuentro.

Según el pronóstico del tiempo, la temperatura en Pensilvania podría alcanzar los 40 grados, sin embargo, la mayor preocupación está puesta en el segundo tiempo, donde existe una alta probabilidad de que se registren fuertes tormentas con actividad eléctrica en las inmediaciones del Lincoln Financial Field.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – JUNE 22: A general view as rain falls during the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Iraq at Philadelphia Stadium on June 22, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

Si se confirma la presencia de rayos dentro del perímetro establecido por las autoridades estadounidenses, se activará de inmediato el protocolo de seguridad, que obliga a detener el partido, evacuar el terreno de juego y resguardar al público en las tribunas. El encuentro solo podrá reanudarse una vez transcurran al menos 30 minutos sin nueva actividad eléctrica en la zona.

No sería la primera vez que Francia vive una situación de este tipo en el Mundial 2026. En la fase de grupos, los dirigidos por Didier Deschamps ya sufrieron una interrupción en este mismo estadio durante el compromiso frente a Irak, cuando una tormenta eléctrica obligó a suspender las acciones durante media hora.

Más allá de las condiciones meteorológicas, Paraguay y Francia se juegan el boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde espera Marruecos quien a primera hora derrotó 3-0 a Canadá en Houston.

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En resumen…