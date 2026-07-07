Colombia cayó eliminado contra Suiza y los hinchas explotan contra estos jugadores: “Les quedó grande el Mundial”

La Selección de Colombia no pudo plasmar con facilidad su condición de favorito en el Mundial contra Suiza y cayó eliminado en penales. Los hinchas colombianos explotaron contra unos jugadores y pidieron que no sean convocados.
El primero fue otra vez James Rodríguez quien probablemente sea el titular más cuestionado de la Copa del Mundo. El enganche llegó mal en lo físico y le costaba adaptarse al ritmo del resto.
El segundo, con algo de sorpresa, fue Luis Díaz, el extremo viene de cerrar otro año histórico con el Bayern Múnich pero en el Mundial se lo vio errático y lejos de ser el jugador desequilibrante.
Pensando a futuro, hay reacciones distintas, y es que mientras a Luis Díaz lo siguen poniendo como una figura de Colombia, a James Rodríguez le exigen la renuncia de la ‘Tri’.
Ya en la tanda de penales, Davinson Sánchez y ‘Cucho’ Hernández también se llevaron las críticas por sus errores. A Nestor Lorenzo le critican la elección del central como rematador.
En resumen
- La Selección de Colombia vivió un partido sumamente complicado y sufrido ante Suiza en el Mundial 2026, lo que encendió las alarmas por el rendimiento colectivo del equipo en la cancha.
- Tras el compromiso, los aficionados de la ‘Tricolor’ perdieron la paciencia en las redes sociales y explotaron masivamente contra un jugador en específico, sentenciando con dureza que “les quedó grande el Mundial”.
- Las feroces críticas de la hinchada ponen bajo la lupa las elecciones en la alineación titular de Néstor Lorenzo, justo en la etapa más exigente y decisiva de la Copa del Mundo en Norteamérica.