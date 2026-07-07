Colombia cayó eliminado contra Suiza y los hinchas explotan contra estos jugadores: “Les quedó grande el Mundial”

La Selección de Colombia no pudo ganarle a Suiza sin sobre saltos y los hinchas tuvieron sus señalados exigiendo su salida.

La Selección de Colombia no pudo plasmar con facilidad su condición de favorito en el Mundial contra Suiza y cayó eliminado en penales. Los hinchas colombianos explotaron contra unos jugadores y pidieron que no sean convocados.

El primero fue otra vez James Rodríguez quien probablemente sea el titular más cuestionado de la Copa del Mundo. El enganche llegó mal en lo físico y le costaba adaptarse al ritmo del resto.

El segundo, con algo de sorpresa, fue Luis Díaz, el extremo viene de cerrar otro año histórico con el Bayern Múnich pero en el Mundial se lo vio errático y lejos de ser el jugador desequilibrante.

Pensando a futuro, hay reacciones distintas, y es que mientras a Luis Díaz lo siguen poniendo como una figura de Colombia, a James Rodríguez le exigen la renuncia de la ‘Tri’.

Ya en la tanda de penales, Davinson Sánchez y ‘Cucho’ Hernández también se llevaron las críticas por sus errores. A Nestor Lorenzo le critican la elección del central como rematador.

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En resumen