Colombia vs. Portugal: cuándo y a qué hora definen el Grupo K del Mundial 2026

Colombia se jugará la vida ante Portugal para quedarse con el primer puesto del Grupo K ¿Cuándo, a qué hora y dónde se define?

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en la recta final y el Grupo K tendrá una definición de infarto el próximo fin de semana. La Selección Colombia y Portugal se enfrentarán en la tercera y última jornada de la zona para determinar al ganador del grupo.

Ambos equipos llegan con opciones de terminar en la cima, aunque la selección colombiana parte con una ligera ventaja gracias a los resultados obtenidos en las dos primeras fechas. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo suma seis puntos luego de derrotar a Uzbekistán en el debut y superar posteriormente a la República Democrática del Congo.

Colombia llega con la primera opción para ganar el Grupo K del Mundial 2026.

Portugal, en cambio, llega con cuatro unidades. Tras igualar con RD Congo en la primera jornada (1-1), los lusos reaccionaron de manera contundente y golearon 5-0 a Uzbekistán, resultado que los deja con vida en la lucha por el liderato.

El panorama es claro de cara al cierre: Colombia será primero si gana o empata frente a Portugal, y los europeos, por su parte, están obligados a conseguir la victoria para arrebatarle el liderato a la Tricolor y terminar en la cima de la clasificación.

Finalizar en el primer puesto incidirá directamente en el cuadro de la fase final. El líder del Grupo K avanzará a los dieciseisavos de final para enfrentarse a uno de los mejores terceros clasificados provenientes de los grupos D, E, I, J o L.

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Por el contrario, el segundo clasificado tendrá un desafío de mayor exigencia, ya que deberá cruzarse con el segundo lugar del Grupo L, donde a falta de la última fecha, Inglaterra, Ghana y Croacia aparecen como los posibles rivales.

Cuándo y a qué hora se juega Colombia vs. Portugal

Colombia y Portugal cerrará el Grupo K el próximo sábado 26 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Será el primer encuentro del equipo de Néstor Lorenzo en suelo estadounidense en esta Copa del Mundo.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 17:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 18:30 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 19:30 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas.

España: 01:30 horas.

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Tabla de posiciones del Grupo K