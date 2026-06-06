Con Cristiano Ronaldo de espectador: así fue la bronca que se armó en pleno Portugal vs. Chile

Portugal y Chile se enfrentan en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa. Antes de que termine el primer tiempo se dio una tremenda gresca que generó 2 expulsados.

Portugal y Chile están jugando un amistoso internacional en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa. Los locales se alistan para el debut en el Mundial 2026 y la visita viene probando opciones de cara al siguiente proceso eliminatorio, aunque por cómo se están comportando pareciera que los puntos están en juego. A los 45’+1 se dio una tremenda bronca que terminó con 2 expulsados de por medio.

Resulta que en una acción dividida entre Joao Cancelo y Felipe Faúndez, el balón quedó al margen de la disputa y los demás compañeros no dudaron en meterse a la trifulca siendo Rafael Leao e Iván Román quienes prácticamente se fueron a las manos. Lo más llamativo de esta situación es que Cristiano Ronaldo se mantuvo al margen y casi que ni apareció en la transmisión durante esta pelea.

¡SE PICÓ TODO EN EL AMISTOSO ENTRE PORTUGAL Y CHILE!



🟥 Por esto, fueron expulsados Rafael Leao e Iván Román



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gTNSr899Tn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026

Luego de varios minutos de análisis por parte del juez principal junto a sus colaboradores, se tomó la decisión de expulsar a Rafael Leao y a Iván Román, así que tanto Portugal como Chile disputarán el resto del compromiso con 10 jugadores. Siendo un encuentro amistososcon distintos objetivos para cada uno de los equipos, claramente la euforia del momento superó el trámite del juego.

Noticia en desarrollo…