Cristiano Ronaldo podría ir al banco vs. Croacia: ¿Cómo le fue a Portugal en Mundiales cuando no fue titular?

Cristiano Ronaldo podría ir al banco de suplentes frente a Croacia. La prensa portuguesa no descarta que Roberto Martínez pueda utilizarlo como suplente en el encuentro de dieciseisavos de final. No sería la primera vez que Portugal apuesta por su máxima estrella desde el banquillo. Así les fue desde el año 2006.

“Quizás en el próximo partido tengamos que hacer un cambio, pero eso es como con cualquier otro jugador. Analizamos toda la información que obtenemos en los partidos, lo que hacemos en los entrenamientos y siempre existe la oportunidad de realizar cambios”, palabras de Roberto Martínez sobre Cristiano Ronaldo tras el empate frente a Colombia en la fase de grupos. No descarta que salga del 11 en el encuentro frente a Luka Modric y compañía.

Hay 3 precedentes de lo que puede ocurrir en unas jornadas. La primera vez que Cristiano Ronaldo no fue titular con Portugal en la Copa del Mundo ocurrió durante la fase de grupos de Alemania 2006. Fue triunfo por 2 a 1 de los europeos frente a México gracias a los goles de Maniche y Simao contra el tanto anotado por Fonseca. Tendrían que pasar 16 años para no ver a CR7 partir de entrada en la Copa del Mundo.

El siguiente escenario nos lleva a Qatar 2022 y un momento más que tenso en el combinado luso. Antes de la victoria por 6 a 1 en los octavos de final del certamen frente a Suiza, Fernando Santos sacó a Cristiano Ronaldo del 11 titular para darle entrada a Gonçalo Ramos. Terminaría entrando el que por entonces todavía era delantero del Manchester United en el minuto 73. Días más tarde la ecuación se repetiría.

Por los cuartos de final de la última Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo tuvo el mismo destino frente a Marruecos. Un encuentro absolutamente tenso y lleno de choques donde Fernando Santos le metía en el campo por el minuto 51. Al final del choque serían los africanos quienes se llevarían la victoria en lo que suponía una dura eliminación para el combinado luso. No se descarta que ante Croacia se repita el escenario en cuanto al rol de CR7.

Marruecos en cuartos del 2022, última vez que CR7 fue al banco vs. Portugal: GETTY

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Las críticas a Cristiano Ronaldo han estado presentes en toda la Copa del Mundo. Pese a sus dos goles frente a Uzbekistán que le convirtieron en el primer jugador en anotar por 6 ediciones consecutivas de la Copa del Mundo, todo el entorno de la selección debate sobre cuál debe ser su rol cuando supera los 40 años de edad. Veremos si es la cuarta presentación de los lusos sin su estrella de arranque desde 2006.

Modric o CR7 se despiden de las Copas del Mundo

No será una jornada sencilla para el aficionado promedio. El planeta fútbol va a despedir a una de las grandes leyendas de las últimas dos décadas cuando llegue el pitido final entre Portugal y Croacia. Los dos exfutbolistas del Real Madrid superan los 40 años de edad y no se espera que puedan decir presentes en la edición del centenario.

Historial de Portugal vs. Croacia

Se han medido en 9 ocasiones. Portugal venció en 6 de estas mientras se registraron dos empates desde que se tienen registros. Croacia apenas pudo derrotar en una oportunidad al equipo de Cristiano Ronaldo y ocurrió concretamente el 8 de junio del 2024. Modric y Ante Budimir anotaron en un amistoso donde también disfrutamos de uno de los últimos goles de Diogo Jota con la Seleçao.

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