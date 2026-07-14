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Partido de mañana, miércoles 15 de julio, en el Mundial 2026: ¿a qué hora juega Inglaterra vs Argentina?

Inglaterra y Argentina, en Atlanta, será el cruce europeo-sudamericano en búsqueda del otro lugar en la final.

Los campeones del mundo jugarán con su camiseta alternativa.
© GettyLos campeones del mundo jugarán con su camiseta alternativa.

Mientras hoy Francia y España disputarán la primera semifinal del Mundial 2026 tras dos días sin partidos, el miércoles 15 será el turno del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra para definir al segundo finalista. Ese encuentro se jugará en el Mercedes Benz Arena de Atlanta, en Estados Unidos.

Como ocurrió en los Mundiales 1962, 1986 y 1998, los actuales campeones del mundo utilizarán la camiseta alternativa azul, mientras que los ingleses vestirán su atuendo blanco titular. Los últimos dos antecedentes con esos colores le traen buenos recuerdos a la Selección Argentina.

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Historial Argentina vs Inglaterra

En el conteo general, Inglaterra tiene seis triunfos mientras que Argentina sumó tres y hubo cinco empates. Pero si sólo se cuentan los enfrentamientos en Copas del Mundo, hay tres victorias inglesas y dos argentinas (una por penales).

  • Mundial 62: Inglaterra 3 – Argentina 1 (Primera fase)
  • Mundial 66: Inglaterra 1 – Argentina 0 (Cuartos de final)
  • Mundial 86: Argentina 2 – Inglaterra 1 (Cuartos de final)
  • Mundial 98: Argentina 2 (4) – Inglaterra 2 (3) (Octavos de final)
  • Mundial 2002: Inglaterra 1 – Argentina 0 (Primera fase)
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Días y horarios de las semifinales y la final del Mundial

España vs Francia: Martes 14

At&T Stadium, Dallas, Estados Unidos.

  • Argentina: 16:00
  • Chile: 15:00
  • Ecuador: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • Perú: 14:00
  • México: 13:00
  • España: 21:00
  • Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos.

  • Argentina: 16:00
  • Chile: 15:00
  • Ecuador: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • Perú: 14:00
  • México: 13:00
  • España: 21:00
  • Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Tercer puesto: Sábado 18

  • Argentina: 18:00
  • Chile: 17:00
  • Ecuador: 16:00
  • Colombia: 16:00
  • Perú: 16:00
  • México: 15:00
  • España: 23:00
  • Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT

Final: Domingo 19

  • Argentina: 16:00
  • Chile: 15:00
  • Ecuador: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • Perú: 14:00
  • México: 13:00
  • España: 21:00
  • Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

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