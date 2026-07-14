Partido de mañana, miércoles 15 de julio, en el Mundial 2026: ¿a qué hora juega Inglaterra vs Argentina?

Mientras hoy Francia y España disputarán la primera semifinal del Mundial 2026 tras dos días sin partidos, el miércoles 15 será el turno del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra para definir al segundo finalista. Ese encuentro se jugará en el Mercedes Benz Arena de Atlanta, en Estados Unidos.
Como ocurrió en los Mundiales 1962, 1986 y 1998, los actuales campeones del mundo utilizarán la camiseta alternativa azul, mientras que los ingleses vestirán su atuendo blanco titular. Los últimos dos antecedentes con esos colores le traen buenos recuerdos a la Selección Argentina.
Historial Argentina vs Inglaterra
En el conteo general, Inglaterra tiene seis triunfos mientras que Argentina sumó tres y hubo cinco empates. Pero si sólo se cuentan los enfrentamientos en Copas del Mundo, hay tres victorias inglesas y dos argentinas (una por penales).
- Mundial 62: Inglaterra 3 – Argentina 1 (Primera fase)
- Mundial 66: Inglaterra 1 – Argentina 0 (Cuartos de final)
- Mundial 86: Argentina 2 – Inglaterra 1 (Cuartos de final)
- Mundial 98: Argentina 2 (4) – Inglaterra 2 (3) (Octavos de final)
- Mundial 2002: Inglaterra 1 – Argentina 0 (Primera fase)
Días y horarios de las semifinales y la final del Mundial
España vs Francia: Martes 14
At&T Stadium, Dallas, Estados Unidos.
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT
Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos.
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT
Tercer puesto: Sábado 18
- Argentina: 18:00
- Chile: 17:00
- Ecuador: 16:00
- Colombia: 16:00
- Perú: 16:00
- México: 15:00
- España: 23:00
- Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT
Final: Domingo 19
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT