Lamine Yamal reveló cuál es su máximo deseo ahora que cumplió 19 años en pleno Mundial 2026

Lamine Yamal celebró sus 19 años de edad en la concentración de España. El deseo fue lo más llamativo y claramente tuvo que ver con un anhelo mundialista.

Lamine Yamal se prepara para hacer historia junto a España. En el día previo al encuentro frente a Francia por una de las llaves de semifinales del Mundial 2026, el crack de FC Barcelona celebró su cumpleaños número 19 en plena concentración de la selección. Con un pastel de por medio y a la vista de todos sus compañeros, no tuvo mejor idea que exponer su anhelo más sincero.

“Ganarle a Francia, que estemos todos juntos hasta el 19 y vamos por ello“; reveló Lamine Yamal frente al aplauso de la delegación de España que de todas maneras espera que el deseo se cumpla en todo el sentido de la palabra. Siendo uno de los jugadores clave dentro del esquema de Luis de la Fuente, está de más señalar que en la interna del grupo confían en realmente cumplir con el objetivo.

"GANARLE A FRANCIA, QUE ESTEMOS TODOS JUNTOS HASTA EL 19 Y VAMOS POR ELLO"



🎂 Los deseos de Lamine Yamal, a la hora de festejar su 19° cumpleaños en la concentración de la Selección de España… ¿Se le cumplirán?



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Recordemos que luego del triunfo de España frente a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, el mismo Lamine Yamal declaró que si había una selección capaz de meterle miedo a Francia esa era ‘La Roja’. Es así que desde la previa se espera un encuentro de diversas emociones y que sin duda ya empezó a jugarse antes del pitazo inicial del martes 14 de julio en el Estadio Dallas.

🗣️🗯️ Francia responde a Lamine Yamal. pic.twitter.com/oL5wxj1tcg — ElDesmarque (@eldesmarque) July 13, 2026

Posibles alineaciones de Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026

Francia | Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digné; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembelé, Desiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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España | Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyazarbal. DT: Luis de la Fuente.

¿A qué hora juegan Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?

Perú | América TV, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

México | TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | TV Pública, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Ecuador | Teleamazonas, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Caracol TV, RCN, Win Sports, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Chile | Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Venezuela | inter, Televen, DSports y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen, Unicanal y Trece

España | RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+

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