Luis de la Fuente le devolvió el “halago” a Didier Deschamps a horas del Francia vs. España por el Mundial 2026

Luis de la Fuente habló en conferencia de prensa y respondió ante el presunto favoritismo de España otorgado por Didier Deschamps. La declaración es realmente imperdible.

Cada vez queda menos para que empiece a rodar el balón en la semifinal de Mundial 2026 entre Francia vs. España. El encuentro a disputarse en el Estadio Dallas es uno de los más atractivos de la semana y el día de hoy se dieron distintas reacciones por parte de los entrenadores. Primero fue Didier Deschamps quien habló de manera sorpresiva y ahora respondió Luis de la Fuente.

Resulta que Didier Deschamps declaró ante la prensa internacional y afirmó que España es el gran candidato para clasificar a la gran final del Mundial 2026. Sin ánimos de quitarle méritos a su selección ni menospreciar el nivel mostrado, el estratega evidenció el poderío del rival de turno y señaló con total firmeza que en la previa no son los favoritos para llegar al duelo del domingo 19 de julio.

"ESPAÑA SIGUE SIENDO FAVORITA. LO CONFIRMO. NO QUIERO METERLE PRESIÓN A LUIS, PERO ES ASÍ"



Didier Deschamps, DT de Francia, palpitó en conferencia de prensa el duelo ante La Roja por las semifinales del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup #DSPORTSNoticiasLITE pic.twitter.com/Vhei4VqD2x — DSPORTS (@DSports) July 13, 2026

Luis de la Fuente no se quedó callado y respondió lo siguiente: “La verdad es que ser favorito no significa nada. No es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones, como en la otra semifinal. Es como lo de la presión. No lo entiendo. Voy a relajar el ambiente. La responsabilidad es con nuestra gente. Nos conocemos bien y tenemos estudiada a Francia. Tienen jugadores de una dimensión excepcional y nosotros también, pero eso no garantiza ganar”.

Siguiendo en esta misma línea, el DT de España siguió con su análisis en conferencia de prensa de hoy. “Creo que es mucho mejor selección porque los jugadores, como nosotros, han ido creciendo. Sus prestaciones son superiores y los futbolistas mejoran. Mbappé, Pedri, Dembelé han mejorado más en sus experiencias y en su control. Creo que los dos somos mejores equipo“.

"SER FAVORITO O NO, NO MODIFICA NADA"



Luis de la Fuente habló en la previa al partido contra Francia y sobre qué selección llega mejor al encuentro de semifinales.#DSPORTSNoticiasLITE#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vYNK05bQnf — DSPORTS (@DSports) July 13, 2026

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El duelo aparte entre Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: Kylian Mbappé vs. Lamine Yamal

Si bien a esta hora del día existen diversos análisis futbolísticos respecto al trámite que podría darse entre Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026, no perdamos de vista que se dará un duelo aparte en el campo de juego. Así es, estamos hablando de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes ahora se verán las caras representando a cada una de sus selecciones.

Durante los últimos meses han podido enfrentarse en LaLiga vistiendo las camisetas de Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, pero ahora el duelo será mucho más relevante ya que el ganador accederá a la gran final del Mundial 2026. Es cierto, hasta hoy es Kylian Mbappé quien demostró mejor nivel al anotar 8 goles y Lamine Yamal solo apareció con 1 anotación. Veremos cómo es ahora.

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Fuente: Getty Images.

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