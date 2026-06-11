¿Cuántas personas van al partido inaugural del Mundial 2026 México vs. Sudáfrica en el estadio Azteca?

¿Lleno histórico en Ciudad de México? Mira la impresionante cifra de espectadores que llenarán el Estadio Azteca para el debut del Tri.

El día cero llegó y la pelota empezará a rodar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y una de las grandes dudas fue cuántas personas van al partido inaugural México vs. Sudáfrica. La cifra va a dejar a más de uno sin palabras.

Con el objetivo de cumplir con los estándares exigidos por la FIFA y tras una serie de remodelaciones, el estadio Azteca redujo el aforo de 100.000 a 87.000 asientos. ¿Se vendieron todos las entradas para el primer partido?

El portal del canal ‘TV Azteca‘ publicó que hasta el 10 de junio no se habian vendido todas la entradas para el partido entre México y Sudáfrica. El medio anteriormente mencionado señaló que las boletas disponibles eran de ‘Categoría 1’ y alcanzaban a un valor de 3.200 dólares. Además, también había disponibles los paquetes de hospitalidad que iban de 8.800 a 20.000 dólares.

Las personas van al partido inaugural del Mundial 2026 México vs. Sudáfrica en el estadio Azteca

Estadio Azteca cambia de nombre por el Mundial. (Foto: Getty Images)

A la espera de la asistencia oficial que reporte FIFA, la inteligencia artificial ‘Gemini’ calculó que entre 85.000 a 86.000 personas van al partido inaugural del Mundial 2026 México vs. Sudáfrica en el estadio Azteca. Al ser una Copa del Mundo con tres paises anfitriones, también habrá dos partidos inaugurales más: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay.

El nombre del estadio Azteca cambió por la Copa del Mundo 2026

Dentro de las imposiciones de la FIFA para el Mundial 2026 una de las que más llamó la atención fue que los estadios en México se tenían que llamar como la ciudad de la sede porque varios de estos tienen nombres de patrocinadores que no auspician la Copa del Mundo. De esta manera, el estadio Azteca pasó a llamarse estadio Ciudad de México.

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