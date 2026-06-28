Diego Forlán, leyenda de Uruguay, expone a Cristiano Ronaldo por el nivel de Colombia: “Es un embudo”

¿Un ídolo sudamericano defendiendo el estilo de la 'Tricolor'? Descubre cómo Diego Forlán expuso a CR7 por el nivel de Colombia en el Mundial.

El nivel de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 dio y mucho de qué hablar. El empate ante Portugal en la última fecha del Grupo K llegó al análisis de una leyenda de Uruguay como lo es Diego Forlán y… Cristiano Ronaldo salió muy mal parado.

De no ser porque el portal experto ‘Sofa Score’ le puso a João Félix 6.4 de calificación, Cristiano (6.5) habría sido el jugador peor calificado de Portugal en el empate 0-0 ante Colombia que le impidó terminar primero del Grupo K en el Mundial. ¿Tan mal le fue a CR7?

“Portugal ayer (27 de junio) le costó. El problema acá, te lo digo como delantero, Cristiano está en el centro, es quien es es, el está de ‘9’ y él se queda ahí para aprovechar el gol porque él ya no sale a buscarla (a la pelota), pero termina condicionando a Portugal porque es la típicia que cuando nosotros deciamos me quedó acá porque me quedo cerquita del arco para hacer un gol, pero no entiendes que terminas perjudicando a tu equipo porque los dos centrales se te quedan ahí, no te mueves, lo centrales se quedan, uno toma referencia y el otro sobra. No tienes quien te puede llegar porque empiezas a cerrar ese lugar”, empezó diciendo Diego Forlán en el programa ‘La casa del Kun’, de ESPN, y lo más picante estaba por venir.

Diego Forlán expuso a Cristiano Ronaldo por el nivel de Colombia

Diego Forlán y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images

Al ver que los defensores centrales de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, lo controlaron de gran manera, Cristiano Ronaldo quedó expuesto con el análisis de Forlan. “Si él se moviera un poquito para los costados, los demás pueden entrar y él podría ser. Ahí es donde ellos (Portugal) flaquean porque no termina explotando porque termina todo hacía un lado que en realidad es un embudo. No diría que es un problema, es hacerle entender. Decirle: ‘Muevete, sal que vas a hacer algo'”, afirmó la leyenda de Uruguay.

El video de la Selección Colombia que se burló de Cristiano Ronaldo tras el empate en el Mundial

Colombia logró reducir el impacto de Cristiano y tras clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026 como primera del Grupo K, enfrentará a Ghana el viernes 3 de julio a las 8:30 P.M, publicó un picante video que se burló de ‘El Bicho’.

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¿Cuál bicho? Nunca se vio ningún bicho. Colombia primero! pic.twitter.com/EAUzFvYp5c — AGUILA FÚTBOL (@AguilaFutbol) June 28, 2026

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