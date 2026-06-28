FIFA reveló la ayuda que James le dio a Cristiano Ronaldo delante del árbitro de Colombia vs. Portugal

Descubre la polémica ayuda que James Rodríguez le dio a Cristiano Ronaldo y que la FIFA reveló que Portugal pudo usar contra Colombia.

¿Un gesto de caballero que pudo salir mal? Eran dos viejos conocidos que se la llevaron muy bien en el Real Madrid. James Rodríguez y Cristiano Ronaldo fueron los protagonistas principales de la previa del partido Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 cuando de un momento a otro, la FIFA se dio cuenta de la ayuda del ’10’ a CR7 que pudieron usar contra la ‘Tricolor’.

En un fútbol en el cual los detalles cobran cada vez más importancia, el saque inicial empezó a usarse de manera estratégica para enviar intencionalmente el balón al lateral y empezar a presionar al rival desde el primer instante del partido. El París Saint-Germain lo puso de moda y en el Mundial pudo haberse usado contra la selección colombiana.

Se encontraron en el túnel del estadio Hard Rock, el saludo fue emotivo y las risas no faltaron. James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se la llevan muy bien, así que el capitán de la Selección Colombia decidió tener un gesto de caballerosidad que Portugal pudo haber aprovechado. ¿Se arriesgó mucho?

La ayuda que James le dio a Cristiano Ronaldo antes de Colombia vs. Portugal

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El árbitro Alireza Faghani hizo el sorteo antes del partido por la última fecha del Grupo K del Mundial y el que tenía que elegir era James. El ’10’ le cedió esta oportunidad a Cristiano y CR7 prefirió escoger terreno de juego en lugar de sacar y empezar presionando con todo a Colombia desde el primer minuto el partido. FIFA se dio cuenta de esto y no dudó en publicarlo en la cuenta oficial de Instagram en inglés de la Copa del Mundo.

Gesto de James con Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram / @fifaworldcup)

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James Rodríguez y Cristiano Ronaldo durante el saludo de los capitanes en el juego entre las selecciones de Colombia y Portugal. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wpWCTYvWf6 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 27, 2026

La calificación de James Rodríguez en el empate 0-0 entre Colombia y Portugal

Fue la figura del partido, según el portal experto ‘Sofa Score’. A James Rodríguez le dieron 8.3 puntos de calificación en el empate entre la Selección Colombia y Portugal del 27 de junio por, entre otros motivos deportivos, tres tiros, cinco pases clave, tres recuperaciones y tres de cinco duelos ganados en el suelo.

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Datos clave

Caballerosidad: James Rodríguez le cedió a Cristiano Ronaldo el turno de elegir en el sorteo inicial.

James Rodríguez le cedió a el turno de elegir en el sorteo inicial. La decisión: El astro portugués optó por escoger el terreno de juego en lugar del saque inicial.

El astro portugués optó por escoger el terreno de juego en lugar del saque inicial. Atención de FIFA: El curioso momento fue captado y compartido por la FIFA en su cuenta de Instagram.