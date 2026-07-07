Dónde ver Colombia vs. Suiza por los 8vos del Mundial: Canales de TV y vía streaming

La Selección Colombia enfrenta a Suiza por los 8vos del Mundial y hay varias opciones para seguirlo en TV y vía streaming.

La Selección de Colombia enfrenta a Suiza este martes 7 de julio para seguir en carrera en el Mundial y meterse a los cuartos de final, dónde seguramente su rival será Argentina.

Los de Néstor Lorenzo llegan como favoritos aunque ellos mismos declaran que no hay que dejarse guiar por esto. En las horas previas, ambos perdieron opciones en la delantera.

John Córdoba se lesionó por los colombianos mientras que el goleador suizo Johan Mazambí también será baja para este partido por molestias en su rodilla. El resto de jugadores serán los mismos.

Hay varias opciones para ver el encuentro tanto en señal abierta en todos los países de LATAM como en aplicaciones pagadas vía streaming.

Dónde ver EN VIVO por TV y streaming online Colombia vs. Suiza

Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+ Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,

Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+

Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+ Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

A qué hora juegan Colombia vs. Suiza

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 14:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16h00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17h00 horas.

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