Dónde ver Colombia vs. Suiza por los 8vos del Mundial: Canales de TV y vía streaming

La Selección de Colombia enfrenta a Suiza este martes 7 de julio para seguir en carrera en el Mundial y meterse a los cuartos de final, dónde seguramente su rival será Argentina.
Los de Néstor Lorenzo llegan como favoritos aunque ellos mismos declaran que no hay que dejarse guiar por esto. En las horas previas, ambos perdieron opciones en la delantera.
John Córdoba se lesionó por los colombianos mientras que el goleador suizo Johan Mazambí también será baja para este partido por molestias en su rodilla. El resto de jugadores serán los mismos.
Hay varias opciones para ver el encuentro tanto en señal abierta en todos los países de LATAM como en aplicaciones pagadas vía streaming.
Dónde ver EN VIVO por TV y streaming online Colombia vs. Suiza
- Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
- Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+
- Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
A qué hora juegan Colombia vs. Suiza
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 14:00 horas.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:00
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16h00
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17h00 horas.
Colombia avanzó a 8vos eliminando a Ghana. Foto: Getty