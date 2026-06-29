Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El Estadio Boston recibirá el partido entre Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026. Descubre todos los detalles de la transmisión oficial.

Alemania y Paraguay disputarán uno de los encuentros más atractivos y resonantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El poderío teutón se enfrenta a la férrea resistencia guaraní que espera hacer historia el día de hoy en el Estadio Boston. En la siguiente nota podrás conocer todos los pormenores de los canales oficiales de transmisión y los horarios establecidos.

En cuanto a los antecedentes más recientes de ambas selecciones, recordemos que Alemania fue líder del Grupo E con 7 puntos tras golear 7-1 a Curazao, vencer 2-1 a Costa de Marfil y luego perder 2-1 ante Ecuador. Por otro lado, Paraguay se metió como uno de los mejores terceros del Mundial 2026 al perder 4-1 ante Estados Unidos, derrotar 1-0 a Turquía e igualar 0-0 contra Australia.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?

Paraguay | GEN, Trece y POPU TV

Perú | DSports, DGO y Paramount+

Argentina | DSports, DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports

Colombia | DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Ditu y Radio Nacional de Colombia

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

Chile | DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Venezuela | DSports, DGO e Inter

México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes y ViX

Estados Unidos | FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio

España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Posibles alineaciones de Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026

Alemania | Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay | Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

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