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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El Estadio Boston recibirá el partido entre Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026. Descubre todos los detalles de la transmisión oficial.

Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026.
© Copa Mundial FIFA.Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026.

Alemania y Paraguay disputarán uno de los encuentros más atractivos y resonantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El poderío teutón se enfrenta a la férrea resistencia guaraní que espera hacer historia el día de hoy en el Estadio Boston. En la siguiente nota podrás conocer todos los pormenores de los canales oficiales de transmisión y los horarios establecidos.

En cuanto a los antecedentes más recientes de ambas selecciones, recordemos que Alemania fue líder del Grupo E con 7 puntos tras golear 7-1 a Curazao, vencer 2-1 a Costa de Marfil y luego perder 2-1 ante Ecuador. Por otro lado, Paraguay se metió como uno de los mejores terceros del Mundial 2026 al perder 4-1 ante Estados Unidos, derrotar 1-0 a Turquía e igualar 0-0 contra Australia.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?

  • 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 22:30 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?

  • Paraguay | GEN, Trece y POPU TV
  • Perú | DSports, DGO y Paramount+
  • Argentina | DSports, DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports
  • Colombia | DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Ditu y Radio Nacional de Colombia
  • Ecuador | DSports, DGO y Paramount+
  • Chile | DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
  • Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount+
  • Bolivia | Tigo Sports y Entel TV
  • Venezuela | DSports, DGO e Inter
  • México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes y ViX
  • Estados Unidos | FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio
  • España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Posibles alineaciones de Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026

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Alemania | Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay | Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

DATOS CLAVES

  • Alemania y Paraguay jugarán los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Boston.
  • 17:30 horas es el horario oficial del encuentro para el territorio de Paraguay.
  • GEN, Trece y POPU TV transmitirán el partido en vivo para todo Paraguay.
Renato Pérez
Renato Pérez
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