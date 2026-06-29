Julian Nagelsmann, DT de Alemania, todavía no supera a Ecuador y ahora le dedicó estas palabras

Nagelsmann le volvió a dedicar unas palabras a Ecuador a poco de salir a los 16avos del Mundial 2026.

La victoria de Ecuador ante Alemania todavía tiene “tela que cortar” y es que ahora el entrenador de la Selección de Alemania aún le dedicó varias palabras a ‘La Tri’ a punto de jugar contra Paraguay. El entrenador espera que su equipo salga con otra actitud a ese encuentro.

En rueda de prensa, Nagelsmann advirtió que: “Lo de Ecuador fue una alerta para nosotros. Necesitamos un rendimiento perfecto contra Paraguay. Todos queremos hacerlo mejor, tener la actitud y el funcionamiento que no tuvimos el partido pasado y pasar de ronda”, afirmó el entrenador.

Alemania salió con titulares a jugar contra Ecuador, pero estuvo muy lejos del ritmo esperado en ese partido. Los jugadores de ‘La Tri’ lo superaron en cada duelo y se llevó una victoria que terminó siendo justa. Eso no afectó su lugar en la tabla de posiciones.

La victoria de Ecuador provocó todo tipo de reacciones en ese momento y varios protagonistas de Alemania salieron a dar la cara y a criticar cómo se jugó. Era la primera vez que el equipo germano perdía contra un rival CONMEBOL en zona de grupos.

Nagelsmann llega con mucha presión a este Mundial 2026, puesto que, el entrenador cuenta con una generación importante en el fútbol alemán y en la Euro 2024 quedó eliminado en cuartos de final siendo local. De ahí que, se le exija varios resultados.

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¿Alemania se puede volver a encontrar con Ecuador en el Mundial 2026?

Alemania y Ecuador no se pueden volver a encontrar en estas rondas del Mundial y solo se verían de nuevo si llegan a la final. Ambos equipos quedaron en lugares diferentes del cuadro.

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