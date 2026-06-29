Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Julian Nagelsmann, DT de Alemania, todavía no supera a Ecuador y ahora le dedicó estas palabras

Nagelsmann le volvió a dedicar unas palabras a Ecuador a poco de salir a los 16avos del Mundial 2026.

El DT de Alemania le dedicó unas nuevas palabras a la Selección de Ecuador.
© GettyImages/ Edit BVEl DT de Alemania le dedicó unas nuevas palabras a la Selección de Ecuador.

La victoria de Ecuador ante Alemania todavía tiene “tela que cortar” y es que ahora el entrenador de la Selección de Alemania aún le dedicó varias palabras a ‘La Tri’ a punto de jugar contra Paraguay. El entrenador espera que su equipo salga con otra actitud a ese encuentro.

En rueda de prensa, Nagelsmann advirtió que: “Lo de Ecuador fue una alerta para nosotros. Necesitamos un rendimiento perfecto contra Paraguay. Todos queremos hacerlo mejor, tener la actitud y el funcionamiento que no tuvimos el partido pasado y pasar de ronda”, afirmó el entrenador.

Alemania salió con titulares a jugar contra Ecuador, pero estuvo muy lejos del ritmo esperado en ese partido. Los jugadores de ‘La Tri’ lo superaron en cada duelo y se llevó una victoria que terminó siendo justa. Eso no afectó su lugar en la tabla de posiciones.

La victoria de Ecuador provocó todo tipo de reacciones en ese momento y varios protagonistas de Alemania salieron a dar la cara y a criticar cómo se jugó. Era la primera vez que el equipo germano perdía contra un rival CONMEBOL en zona de grupos.

Nagelsmann llega con mucha presión a este Mundial 2026, puesto que, el entrenador cuenta con una generación importante en el fútbol alemán y en la Euro 2024 quedó eliminado en cuartos de final siendo local. De ahí que, se le exija varios resultados.

¿Alemania se puede volver a encontrar con Ecuador en el Mundial 2026?

Ver también

Antes de jugar contra México: Beccacece rompe el silencio y habla de su futuro en la Selección de Ecuador

Alemania y Ecuador no se pueden volver a encontrar en estas rondas del Mundial y solo se verían de nuevo si llegan a la final. Ambos equipos quedaron en lugares diferentes del cuadro.

Encuesta

¿Ecuador mereció ganarle a Alemania?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • El director técnico Julian Nagelsmann catalogó la derrota ante Ecuador como una alerta para Alemania.
  • El combinado alemán enfrentará a la Selección de Paraguay en la fase de eliminación directa.
  • La caída frente a ‘La Tri’ fue la primera de Alemania ante un rival CONMEBOL en fase de grupos.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones