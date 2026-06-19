Operaron a Ismaël Koné tras su lesión en el Mundial 2026: el parte médico de Canadá y cuántos meses estaría sin jugar

En lo que fue la goleada de Canadá sobre Qatar, este jueves 18 de junio, se produjo la durísima lesión de Ismaël Koné, quien debió abandonar el campo de juego a los 57 minutos y no pudo continuar en cancha tras ser fracturado por Assim Madibo, que impactó contra su pierna en su intento por recuperar la pelota.

Las sensaciones en el conjunto canadiense son de completo desánimo. “Es un chico estupendo. No es perfecto y por eso lo queremos. Puede hacer cosas increíbles y al momento siguiente perder la concentración. Representa gran parte de lo que es el equipo y es una gran pérdida para nosotros“, reflexionó Jesse Marsch, el entrenador.

Por medio de sus redes sociales, los anfitriones confirmaron que “Koné se sometió a una cirugía exitosa para reparar una fractura en una extremidad inferior”. Si bien mostraron muchísimo entusiasmo para lo que viene, donde sostuvieron que “se espera que se recupere por completo”, dejaron en claro que “se perderá el resto de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

La recuperación que conlleva el postoperatorio de una fractura expuesta de tibia y peroné, demanda un tiempo prudencial para volver a las canchas de entre 6 y 12 meses. Entre los casos más recientes que se dieron a nivel mundial, donde futbolistas como Aaron Ramsey, Fernando Muslera, Robert Rojas y Luke Shaw pudieron reaparecer en un promedio de 7 meses.

Fixture del Grupo B del Mundial 2026

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