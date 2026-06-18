Neymar no viaja a Philadelphia para que Brasil enfrente a Haití por el Mundial 2026

El astro brasileño se perdió el primer partido frente a Marruecos y ahora tampoco estará contra Haití.

Brasil empató contra Marruecos en la primera jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Neymar no estuvo presente por complicaciones físicas. Y ahora, el futbolista tampoco estará en el compromiso frente a Haití.

Este viernes, la Canarinha debe enfrentarse a los caribeños, que cayeron en el estreno mundialista ante Escocia, y los dirigidos por Carlo Ancelotti se encuentran ante una compleja situación porque no pueden tener a su bandera.

A lo largo de las últimas horas, las autoridades de la Confederación Brasileña de Fútbol notificaron que el nacido en Mogi das Cruzes no viaja a Philadelphia para el próximo compromiso de la fase de grupos y que se mantendrá en New Jersey para optimizar la fase final de su recuperación.

Por el momento, no está definido si podrá enfrentar al seleccionado escocés, el próximo miércoles 24 de junio, donde se cerrará la fase de grupos para los brasileños, como así también para el conjunto europeo.

Neymar, delantero de Brasil.

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Publicidad

Fixture del Grupo C del Mundial 2026

DATOS CLAVES