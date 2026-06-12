Dónde ver EN VIVO EE.UU. vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Este viernes 12 de junio continúa la acción del Mundial 2026 con el estreno del anfitrión Estados Unidos enfrentando ante su público a la selección de Paraguay. El choque dará el puntapié al Grupo D y tanto locales como guaraníes tienen la misión de comenzar con el pie derecho su camino hacia los dieciseisavos de final.
La Albirroja llega al torneo impulsada por el sólido proceso liderado por Gustavo Alfaro, que logró devolver a Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Con una base de futbolistas experimentados y un equipo que destaca por su orden táctico, la selección sudamericana buscará dar el golpe ante uno de los anfitriones de la Copa del Mundo.
Se viene el debut del primer sudamericano en el Mundial 2026 (Getty Images).
Al frente estará Estados Unidos, que intentará hacer valer su condición de local y el apoyo de su público. El combinado norteamericano dirigido por Mauricio Pochettino y Christian Pulisic en el campo de juego, cuenta con una generación talentosa encabezada por figuras que militan en las principales ligas de Europa y que aspira a convertirse en protagonista de la cita planetaria.
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Horarios Estados Unidos vs. Paraguay
- Argentina: 22:00 horas
- México: 19:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- España: 01:00 horas sábado
- Estados Unidos: EST 21:00 horas / OESTE 18:00 horas
Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay
- Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
- Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Disney+
- Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock