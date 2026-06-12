Dónde ver EN VIVO EE.UU. vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Estados Unidos y Paraguay se verán las caras en el debut del Grupo D. El duelo se jugará este viernes en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles.

Este viernes 12 de junio continúa la acción del Mundial 2026 con el estreno del anfitrión Estados Unidos enfrentando ante su público a la selección de Paraguay. El choque dará el puntapié al Grupo D y tanto locales como guaraníes tienen la misión de comenzar con el pie derecho su camino hacia los dieciseisavos de final.

La Albirroja llega al torneo impulsada por el sólido proceso liderado por Gustavo Alfaro, que logró devolver a Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Con una base de futbolistas experimentados y un equipo que destaca por su orden táctico, la selección sudamericana buscará dar el golpe ante uno de los anfitriones de la Copa del Mundo.

Se viene el debut del primer sudamericano en el Mundial 2026 (Getty Images).

Al frente estará Estados Unidos, que intentará hacer valer su condición de local y el apoyo de su público. El combinado norteamericano dirigido por Mauricio Pochettino y Christian Pulisic en el campo de juego, cuenta con una generación talentosa encabezada por figuras que militan en las principales ligas de Europa y que aspira a convertirse en protagonista de la cita planetaria.

Horarios Estados Unidos vs. Paraguay

Argentina: 22:00 horas

México: 19:00 horas

Chile: 21:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

España: 01:00 horas sábado

Estados Unidos: EST 21:00 horas / OESTE 18:00 horas

Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay

Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+ Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,

Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Disney+

DSports, DGO, Win Sports, Disney+ Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock