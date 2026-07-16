La durísima derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 no provocará cambios en el banco inglés.

La dolorosa derrota ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 no provocará cambios en el banco de la Selección de Inglaterra. Pese a quedar a las puertas de una histórica clasificación a la final del mundo, Thomas Tuchel confirmó que continuará al mando de los ‘Three Lions’ y seguirá liderando el proyecto en miras de la Eurocopa 2028.

El entrenador alemán ratificó su decisión tras la caída frente a la Albiceleste en Atlanta, descartando cualquier posibilidad de renuncia. “Seguimos adelante con el contrato hasta la Eurocopa que se celebre en casa. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, aunque ahora mismo es difícil pensar tan a futuro”, señaló Tuchel en referencia a la Eurocopa 2028 que se celebrará en el Reino Unido.

ATLANTA, GEORGIA – JULY 15: Thomas Tuchel, Manager of England, reacts during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

La continuidad del exentrenador de Chelsea, Bayern Múnich y PSG también cuenta con el respaldo absoluto de la Federación Inglesa. A pesar de la frustración por no alcanzar la primera final mundialista desde 1966, los dirigentes consideran que el proceso ha sido positivo y que el equipo aún puede crecer bajo su conducción.

En esa línea, el periodista Fabrizio Romano adelantó que la decisión ya está tomada. “Thomas Tuchel permanecerá como entrenador principal de Inglaterra hasta la Euro 2028. La Federación quiere que Tuchel permanezca y dirija a Inglaterra también para la próxima Euro, mientras que el entrenador también confirmó sus planes”, aseguró el experto en el mercado de fichajes.

De esta forma, Tuchel continuará al mando del seleccionado inglés, al cual arribó a inicios de 2025 tras la salida de Gareth Southgate.

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