Guehi le habló en español a Messi para desearle suerte en la final del Mundial ante España

Marc Guehi dejó una de las imágenes más inesperadas en la zona mixta y después de la derrota de Inglaterra frente a Argentina. El defensor del Manchester City se acercó a Lionel Messi por la espalda para felicitarle de cara a lo que viene en la final de la Copa del Mundo, y todo ello en un perfecto castellano. Todo queda en el verde césped.

“Buena suerte para la final”, replicaba el defensor del Manchester City y titular anoche. Marc Guehi sorprendió a todos con su mensaje ante Messi mientras este declaraba frente a todos los medios de comunicación trasladados hasta Atlanta. Repetimos que todo ello en un perfecto castellano que incluso sorprendió al capitán de la Selección Argentina.

“Gracias, nos vemos”, respondía cordialmente el argentino mientras continuaba el intercambio de preguntas y respuestas con toda la prensa trasladada hasta el recinto. Todo ello después de un partido caliente por cuestiones más que conocidas y donde saltaron las chispas antes de que los dirigidos por Lionel Scaloni remontasen en los últimos 10 minutos del choque.

Guehi fue uno de los mejores futbolistas de Inglaterra mientras estuvo en el césped. Su pareja de centrales junto a John Stones frente a Messi mantuvo en buena parte a Inglaterra en partido hasta los errores tácticos por parte del entrenador Thomas Tuchel. Inglaterra vuelve a quedarse a las puertas de romper con su techo histórico y ahora solamente le queda enfrentar a Francia el próximo sábado 18 de julio para intentar quedarse con el tercer puesto de la Copa del Mundo.

🚨 | Leo Messi was speaking to reporters when Marc Guéhi walked past and spoke to him in Spanish.



Guéhi: “Good luck in the final.”



Messi: “Thank you.” 🤝pic.twitter.com/B6ljMPS0fA — Saeed ALHejaili (@saeed3373) July 16, 2026

Argentina ganó un partido con un carácter singular donde los haya. Era la primera vez que se enfrentaban a Inglaterra en 24 años y la primera vez con Messi como estandarte de una selección que ya se encuentra en la final de la Copa del Mundo. La Pulga vive uno de los mejores momentos de su carrera mientras hasta su rival le felicita por un rendimiento que deja a todos boquiabiertos.

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Bellingham explicó su cruce con Messi

“Hubo cero problemas con Messi. Estábamos hablando de un tiro con fricción, en realidad no hubo nada malo en absoluto. Estoy seguro de que todos harán su trabajo y lo exagerarán, pero para mí no hubo nada”, comentaba el volante del Real Madrid tras una jornada caliente junto al capitán de la Albiceleste.

Aseguró que ni mucho menos hay que sobre exagerar lo que supone simplemente la tensión de una semifinal de la Copa del Mundo. Bellingham pide calma y elogia a quien se mete en su tercera final del certamen: “Para mí fue un privilegio enfrentar a Leo… Para mí, jugar contra Leo Messi es increíble. El Mundial que está teniendo es asombroso… Le deseo buena suerte en la final”.

Datos claves

Marc Guehi deseó buena suerte en español a Lionel Messi tras la semifinal.

deseó buena suerte en español a Lionel Messi tras la semifinal. Inglaterra enfrentará a Francia por el tercer puesto el sábado 18 de julio.

enfrentará a Francia por el tercer puesto el sábado 18 de julio. Jude Bellingham elogió a Messi y minimizó su cruce dentro del campo.