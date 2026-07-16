Los 31 “trucos sucios” de Argentina para vencer a Inglaterra en el Mundial 2026, según la prensa británica

El prestigioso diario The Telegraph lanzó una dura acusación contra la Selección de Argentina al acusarla de recurrir a las "artes oscuras" del fútbol.

Pasarán los días y la prensa británica difícilmente olvidará la bochornosa derrota e increíble remontada que sufrió la Selección de Inglaterra ante la Selección de Argentina en las semifinales del Mundial 2026. En Atlanta, la Scaloneta timbró uno de los triunfos más épicos en la historia de las Copas del Mundo y ahora buscará el título frente a España en Nueva Jersey el próximo domingo.

Este jueves, el prestigioso diario The Telegraph lanzó un duro artículo acusando una serie de artimañas de la Albiceleste. Bajo el título “All 31 dirty tricks Argentina unleashed on England” (“Los 31 trucos sucios que Argentina desató contra Inglaterra”), el medio acusa formalmente al vigente campeón del mundo de recurrir de manera sistemática a las “artes oscuras” del fútbol para desestabilizar mental y físicamente al conjunto de Thomas Tuchel.

El medio británico sostiene que, aunque el árbitro Ismail Elfath señaló oficialmente 27 faltas de Argentina, la cifra real de “trucos sucios” (contando provocaciones, pérdidas de tiempo e infracciones no castigadas) ascendió a 31 incidentes.

Argentina celebró con una bandera las Malvinas, lo que provocó la furia de los ingleses (Getty Images).

Los 31 trucos sucios de Argentina contra Inglaterra, según The Telegraph

Minuto 1: Alexis Mac Allister apenas a los 19 segundos de juego, Mac Allister deja el cuerpo y golpea tarde a Elliot Anderson para marcar territorio en la presión.

Alexis Mac Allister apenas a los 19 segundos de juego, Mac Allister deja el cuerpo y golpea tarde a Elliot Anderson para marcar territorio en la presión. Minuto 2: Leandro Paredes empuja innecesariamente por la espalda a Jude Bellingham, provocando el primer careo del encuentro.

Leandro Paredes empuja innecesariamente por la espalda a Jude Bellingham, provocando el primer careo del encuentro. Minuto 3: Enzo Fernández llega tarde a Anderson y le propina un codazo en la nuca.

Enzo Fernández llega tarde a Anderson y le propina un codazo en la nuca. Minuto 6: Giuliano Simeone le propina una patada en el dorso del pie a Anderson.

Giuliano Simeone le propina una patada en el dorso del pie a Anderson. Minuto 11: Enzo Fernández corta el juego con otro golpe sobre Anderson, ambos forcejean en el suelo.

Enzo Fernández corta el juego con otro golpe sobre Anderson, ambos forcejean en el suelo. Minuto 11: Morgan Rogers es derribado deliberadamente sin balón por Nicolás Tagliafico.

Morgan Rogers es derribado deliberadamente sin balón por Nicolás Tagliafico. Minuto 13: Giuliano Simeone tras ser señalado en fuera de juego lanza una patada deliberada al pie del arquero Jordan Pickford en un claro intento de desgaste psicológico.

Giuliano Simeone tras ser señalado en fuera de juego lanza una patada deliberada al pie del arquero Jordan Pickford en un claro intento de desgaste psicológico. Minuto 15: Leandro Paredes entra con dureza extrema sobre Bellingham. El inglés queda tendido y el argentino aprovecha para gritarle en la cara.

Leandro Paredes entra con dureza extrema sobre Bellingham. El inglés queda tendido y el argentino aprovecha para gritarle en la cara. Minuto 16: Giuliano Simeone frena un avance de Anthony Gordon con falta y, al levantarse, le da una palmadita condescendiente y burlona en la cabeza.

Giuliano Simeone frena un avance de Anthony Gordon con falta y, al levantarse, le da una palmadita condescendiente y burlona en la cabeza. Minuto 24: Giuliano Simeone obstruye a Pickford en un lanzamiento de esquina.

Giuliano Simeone obstruye a Pickford en un lanzamiento de esquina. Minuto 28: Alexis Mac Allister cae tarde sobre Reece James y no se cobra falta.

Alexis Mac Allister cae tarde sobre Reece James y no se cobra falta. Minuto 31: La “fila” para Bellingham. Argentina montó una “cola” de faltas escalonadas para frenar a Bellingham.

La “fila” para Bellingham. Argentina montó una “cola” de faltas escalonadas para frenar a Bellingham. Minuto 33: En un forcejeo con Marc Guéhi, Simeone intenta agredirlo con un leve cabezazo mientras busca la falta.

En un forcejeo con Marc Guéhi, Simeone intenta agredirlo con un leve cabezazo mientras busca la falta. Minuto 34: Nahuel Molina embiste por la espalda a Bellingham.

Nahuel Molina embiste por la espalda a Bellingham. Minuto 36: Tras una falta en su contra, Messi lanza una patada contra Djed Spence mientras cae al suelo.

Tras una falta en su contra, Messi lanza una patada contra Djed Spence mientras cae al suelo. Minuto 37: Tras una amonestación a Anderson por una falta sobre Messi, los jugadores argentinos (liderados por Mac Allister y Paredes) rodean al árbitro exigiendo de forma teatral una tarjeta roja.

Tras una amonestación a Anderson por una falta sobre Messi, los jugadores argentinos (liderados por Mac Allister y Paredes) rodean al árbitro exigiendo de forma teatral una tarjeta roja. Minuto 41: Lisandro Martínez detiene con falta a Morgan Rogers. Es amarilla para el defensor argentino.

Lisandro Martínez detiene con falta a Morgan Rogers. Es amarilla para el defensor argentino. Minuto 45+1: Cuando Reece James se dispone a realizar un lateral rápido con un balón nuevo, alguien desde el banco de suplentes de Argentina lanza el balón viejo de vuelta al campo para detener el partido.

Cuando Reece James se dispone a realizar un lateral rápido con un balón nuevo, alguien desde el banco de suplentes de Argentina lanza el balón viejo de vuelta al campo para detener el partido. Minuto 45+2: Al pitarse el final del primer tiempo, Lionel Messi y Enzo Fernández acorralan al árbitro Elfath, escoltándolo hasta el túnel con quejas para condicionar el arbitraje de la segunda mitad.

Al pitarse el final del primer tiempo, Lionel Messi y Enzo Fernández acorralan al árbitro Elfath, escoltándolo hasta el túnel con quejas para condicionar el arbitraje de la segunda mitad. Minuto 48: Tras un mano a mano, Messi empuja a Bellingham contra la valla publicitaria.

Tras un mano a mano, Messi empuja a Bellingham contra la valla publicitaria. Minuto 51: “Cuti” Romero frena una contra agarrando y tirando al suelo a Bellingham con ambos brazos.

“Cuti” Romero frena una contra agarrando y tirando al suelo a Bellingham con ambos brazos. Minuto 53: Simeone lanza un brazo hacia atrás e impacta en la cara de Spence.

Simeone lanza un brazo hacia atrás e impacta en la cara de Spence. Minuto 58: Cuando Pickford salta para descolgar un centro, Romero se planta firme debajo en vez de esquivarlo, provocando que el portero inglés tropiece y caiga aparatosamente.

Cuando Pickford salta para descolgar un centro, Romero se planta firme debajo en vez de esquivarlo, provocando que el portero inglés tropiece y caiga aparatosamente. Minuto 73: Messi le da un pequeño empujón a Spence durante un saque de banda.

Messi le da un pequeño empujón a Spence durante un saque de banda. Minuto 85 : Tras el gol del empate de Enzo Fernández, “Cuti” Romero corre directamente hacia un desolado Pickford para gritarle el gol en la cara de forma provocativa.

: Tras el gol del empate de Enzo Fernández, “Cuti” Romero corre directamente hacia un desolado Pickford para gritarle el gol en la cara de forma provocativa. Minuto 88: John Stones sufre un golpe en la cabeza y los argentinos rodean al árbitro para protestar.

John Stones sufre un golpe en la cabeza y los argentinos rodean al árbitro para protestar. Minuto 90+2: Gonzalo Montiel encara y le dice de todo a Bellingham tras una pelota que se fue al lateral.

Gonzalo Montiel encara y le dice de todo a Bellingham tras una pelota que se fue al lateral. Minuto 90+7: Con Argentina ya ganando 2-1 gracias al gol agónico de Lautaro Martínez, Emiliano “Dibu” Martínez descuelga un balón aéreo, se tira al césped fingiendo dolor y, tras perder valiosos segundos, se levanta con una enorme sonrisa burlona.

Con Argentina ya ganando 2-1 gracias al gol agónico de Lautaro Martínez, Emiliano “Dibu” Martínez descuelga un balón aéreo, se tira al césped fingiendo dolor y, tras perder valiosos segundos, se levanta con una enorme sonrisa burlona. Post partido: Las celebraciones argentinas enfurecieron a Inglaterra. Henderson empujó a Lautaro Martínez, Rogers se enredó con un grupo de jugadores y Bellingham le da una palmada a Valentín Barco.

Las celebraciones argentinas enfurecieron a Inglaterra. Henderson empujó a Lautaro Martínez, Rogers se enredó con un grupo de jugadores y Bellingham le da una palmada a Valentín Barco. Post partido: Los jugadores de Argentina celebran con una pancarta, lanzada por los aficionados, que proclama: Las Malvinas son argentinas. Al tratarse de una declaración política, esto podría meterlos en serios problemas con la FIFA.

🇦🇷 All 31 dirty tricks Argentina unleashed on England:



1' Mac Allister leaves one on Anderson

2' Paredes pushes Bellingham, leading to a confrontation

3' Enzo comes in late on Anderson pic.twitter.com/NpQsfiYS58 — Telegraph Football (@TeleFootball) July 15, 2026