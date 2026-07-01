Ingleses y congoleños se enfrentan este miércoles en Atlanta por una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa este miércoles con otro duelo de alto calibre. La jornada arrancará con la electrizante definición entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, donde los dirigidos por Thomas Tuchel buscarán ratificar su favoritismo ante una de las selecciones revelaciones del certamen.

El conjunto de los ‘Tres Leones’ llegaron a la fase de eliminación directa tras finalizar como líderes invictos del Grupo L, mientras que ‘Los Leopardos’ consiguieron su clasificación como uno de los mejores terceros de la Copa del Mundo luego de terminar detrás de Colombia y Portugal en el Grupo K, firmando una destacada campaña en la fase de grupos.

El vencedor de esta llave avanzará a los octavos de final, donde enfrentará ni más ni menos que a México en el Estadio Azteca. Por ello, tanto Inglaterra como el conjunto africano saben que un triunfo en Atlanta los dejará un paso más cerca del sueño de conquistar el Mundial 2026.

A qué hora juegan Inglaterra vs. RD Congo

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 10:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 11:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 12:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas.

España: 18:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo: TV y Streaming

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026. Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, América TVGO DSports, DGO y Paramount+.

América TV, América TVGO DSports, DGO y Paramount+. Paraguay: Unicanal, GEN y El Trece

Unicanal, GEN y El Trece España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.

DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.