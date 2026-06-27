Dónde ver EN VIVO RD Congo vs. Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026: canales de TV y streaming

Los Leopardos y uzbekos se enfrentan en Atlanta y cierran su participación en el Grupo K del Mundial 2026.

La República Democrática del Congo y Uzbekistán cerrarán este sábado su participación en el Grupo K del Mundial 2026 con objetivos muy distintos. Los asiáticos llegan sin puntos tras caer ante Colombia y Portugal, por lo que solo una victoria les permitiría mantener una mínima esperanza de avanzar como uno de los mejores terceros.

Sin embargo, las opciones de Uzbekistán son prácticamente nulas debido a su diferencia de goles, por lo que dependen de una combinación de resultados muy improbable para seguir con vida en el torneo.

En cambio, RD Congo tiene la clasificación al alcance de la mano. Una victoria le asegurará un lugar en los dieciseisavos de final, ya sea como segundo del Grupo K o como uno de los mejores terceros, dependiendo del resultado entre Portugal y Colombia.

A qué hora juegan RD Congo vs. Uzbekistán

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 17:30 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 18:30 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 19:30 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas.

España: 01:30 horas.

Dónde ver EN VIVO RD Congo vs. Uzbekistán

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026. Argentina: TyC Sports, DSports y Paramount+.

TyC Sports, DSports y Paramount+. Chile: DSports, DGO, y Paramount+.

DSports, DGO, y Paramount+. Colombia: DSports, DGO y Paramount+

DSports, DGO y Paramount+ Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Perú: América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.

DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, FOX One, Universo, Peacock.