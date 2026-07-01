Si Inglaterra gana vs. Congo, dónde y contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

Los Tres Leones van por el Congo. Si vencen, tendrán un rival especial en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Continúan los 16 avos de final de una Copa del Mundo especial en todos los sentidos. En la jornada de este miércoles le llega el turno a una Inglaterra que viene de más a menos en la consecución del torneo. Su rival, Congo, es lo único que los separa ahora mismo de un oponente más que especial en los octavos de final del certamen.

Los de Thomas Tuchel llegan al choque después de ganar el grupo que les unía con Ghana. Croacia y Panama. Lo hicieron con apenas 2 goles en contra y un total de 7 puntos sobre 9 donde el empate con loa africanos les sacó del grupo de los conjuntos con puntaje perfecto. Esto es lo que les espera en caso de vencer a Congo en unas horas.

En caso de derrotar a los africanos en las próximas horas por la ciudad de Atlanta, Inglaterra medirá fuerzas ante México en los octavos de final de la Copa del Mundo. Lo harán el día 5 de julio en el último gran partido que tendrá el estadio Azteca en la presente edición de la Copa del Mundo. Los de Javier Aguirre ya están clasificados.

Lo hacen después de derrotar justamente a Ecuador en dicho feudo por marcador de 2-0. Inglaterra, en caso de vencer a Congo, se medirá con uno de los mejores equipos de lo que vamos de Mundial. Los Aztecas han ganado todo hasta la fecha y no han recibido un solo gol. Desde 1990 con la Azurra que un local no tenia números semejantes en cuanto a dichos registros.

La Inglaterra de Tuchel se mide con un Congo que ya dio sorpresas en este Mundial. Empataron a ceros con Portugal y Colombia sudó en todos los sentidos para vencerles en la ciudad de Guadalajara. Su victoria ante Uzbekistán en la última fecha es el principal motivo por el cual se metieron como uno de los mejores terceros de la primera fase. Los Tres Leones irán ante uno de los anfitriones si derrotan al equipo de Sébastien Desabre.

Así está el cuadro del Mundial 2026

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