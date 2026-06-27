Dónde ver EN VIVO Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Jordania y Argentina se enfrentan en el Estadio Dallas por la última jornada del Grupo J del Mundial 2026. Entérate de todos los pormenores previos de este gran partido.

Jordania y Argentina cierran el Grupo J del Mundial 2026 con un partido que genera mucha expectativa desde la previa. Si bien el actual campeón selló su clasificación a los dieciseisavos de final, los asiáticos querrán dar un golpe de autoridad sobre la mesa y despedirse del torneo con la frente en alto. Es así que ahora podrás conocer los horarios programados y los canales de transmisión.

En cuanto a los antecedentes más recientes de las selecciones mencionadas, Jordania perdió 3-1 ante Austria y luego cayó 2-1 frente a Argelia, con lo cual tienen cero puntos en el Grupo J del Mundial 2026. Todo lo contrario sucede con Argentina después de vencer 3-0 a Argelia y derrotar 2-0 a Austria sumando 6 unidades en la zona y clasificando a la siguiente ronda del campeonato.

¿A qué hora juegan Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026?

19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

22:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

04:00 | España (28/06)

¿Dónde ver Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026?

Perú | Dsports, Paramount+ y DGO

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Telefe, Flow Sports, Dsports, Paramount+ y DGO

Ecuador | Teleamazonas, Dsports, Paramount+ y DGO

Colombia | Win Sports, Dsports, Paramount+, Win Play y DGO

Chile | Dsports, Paramount+ y DGO

Venezuela | Dsports, Paramount+ y DGO

Bolivia | Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, Dsports, Paramount+ y DGO

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen y Trece

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026

Jordania | Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

Argentina | Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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