Dónde ver EN VIVO Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Jordania y Argentina cierran el Grupo J del Mundial 2026 con un partido que genera mucha expectativa desde la previa. Si bien el actual campeón selló su clasificación a los dieciseisavos de final, los asiáticos querrán dar un golpe de autoridad sobre la mesa y despedirse del torneo con la frente en alto. Es así que ahora podrás conocer los horarios programados y los canales de transmisión.
En cuanto a los antecedentes más recientes de las selecciones mencionadas, Jordania perdió 3-1 ante Austria y luego cayó 2-1 frente a Argelia, con lo cual tienen cero puntos en el Grupo J del Mundial 2026. Todo lo contrario sucede con Argentina después de vencer 3-0 a Argelia y derrotar 2-0 a Austria sumando 6 unidades en la zona y clasificando a la siguiente ronda del campeonato.
¿A qué hora juegan Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026?
- 19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 22:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 04:00 | España (28/06)
¿Dónde ver Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026?
- Perú | Dsports, Paramount+ y DGO
- México | ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Telefe, Flow Sports, Dsports, Paramount+ y DGO
- Ecuador | Teleamazonas, Dsports, Paramount+ y DGO
- Colombia | Win Sports, Dsports, Paramount+, Win Play y DGO
- Chile | Dsports, Paramount+ y DGO
- Venezuela | Dsports, Paramount+ y DGO
- Bolivia | Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
- Uruguay | AUF TV, Dsports, Paramount+ y DGO
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen y Trece
- España | DAZN y Movistar+
Posibles alineaciones de Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026
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Jordania | Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.
Argentina | Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
DATOS CLAVES
- Jordania y Argentina se enfrentan hoy para cerrar su participación en el Grupo J del Mundial 2026.
- La escuadra dirigida por Lionel Scaloni llega ya clasificada a los dieciseisavos de final con puntaje ideal (6 puntos), mientras que el equipo asiático buscará despedirse del torneo sumando sus primeros puntos.
- A las 21:00 horas iniciará el partido oficial para los países de Perú, Colombia y Ecuador (23:00 horas en territorio argentino).