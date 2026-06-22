Dónde ver EN VIVO Jordania vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Jordania y Argelia se ven las caras el día de hoy en el cierre de una nueva jornada del Mundial 2026. En el marco de la fecha 3 del Grupo J, veremos un partido que en el previa parecer ser parejo por cómo llegan cada una de las selecciones y más aún cuando requieren de una victoria para escalar en la tabla de posiciones. A continuación, descubre los canales de transmisión y los horarios programados.
Si nos enfocamos en el aspecto netamente futbolístico para ver cómo llegan ambos equipos al encuentro de esta noche en el Estadio San Francisco, Jordania perdió 3-1 ante Austria y Argelia cayó goleado 3-0 frente a Argentina en el estreno del Mundial 2026. Con una diferencia de gol en contra muy importante, este próximo partido será determinante para las aspiraciones de las selecciones.
¿A qué hora juegan Jordania vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026?
- 20:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 21:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 22:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 23:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 00:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 05:00 | España (23/06)
¿Dónde ver Jordania vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026?
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela | DSports y DGO
- Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV
- Paraguay | Unicanal
- México | VIX Premium
- Centroamérica | Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1
- España | Movistar Plus y DAZN
Posibles alineaciones de Jordania vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026
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Jordania | Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.
Argelia | Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petković.
DATOS CLAVES
- Jordania y Argelia se enfrentan hoy en el Estadio San Francisco por el Mundial 2026.
- El entrenador Jamal Sellami dirige a Jordania en el Grupo J del Mundial 2026.
- 22:00 horas es el horario oficial del encuentro para Perú, Colombia y Ecuador.