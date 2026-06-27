¿Dónde y en qué estadio se juega Jordania vs. Argentina por el Grupo J del Mundial 2026?

Jordania y Argentina cierran el Grupo J en uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos en el Mundial 2026.

Este sábado se cierra la fase de grupos del Mundial 2026 y uno de los encuentros destacados de la jornada será el que disputarán Argentina y Jordania por el Grupo J. La Albiceleste buscará mantener la campaña perfecta y llegar con confianza a los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega como líder del grupo con dos victorias al hilo tras vencer a Argelia y Austria. Un empate o un triunfo le permitirá avanzar como primero de su zona. Pensando en los 16avos de final, el DT argentino reservará a Lionel Messi, quien comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

Por su parte, Jordania se medirá con los campeones del mundo solo por el honor. Los asiáticos cayeron ante Argelia y Austria por lo que bajo el criterio de desempate, ya no pueden aspirar a clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El Dallas Stadium es uno de los recintos más imponentes en el Mundial 2026 (Photo by Lars Baron/Getty Images).

En qué estadio juegan Jordania vs. Argentina

El AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, será el escenario del duelo entre Argentina y Jordania por el Grupo J del Mundial 2026. Inaugurado en 2009, el moderno recinto es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL y cuenta con una capacidad para cerca de 80 mil espectadores, siendo uno de los estadios más imponentes de Estados Unidos.

Además de albergar importantes eventos deportivos y espectáculos internacionales, el AT&T Stadium ha sido sede de partidos de la Copa Oro de la Concacaf y recibió encuentros de la Copa América 2024. Su infraestructura de primer nivel y su gigantesca pantalla central lo convierten en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol y del deporte estadounidense.