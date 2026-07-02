El ex DT de la Selección Colombia le puso este apodo al que será su rival en este partido del Mundial 2026.

Este viernes 3 de julio de 2026 el DT de Ghana, Carlos Queiroz, se volverá a enfrentar al que supo ser su equipo hace pocos años, Colombia. El entrenador volverá a verse con viejos conocidos y ahora no dudó en ponerle un apodo a ‘La Sele’.

En rueda de prensa previo al partido del Mundial 2026, el entrenador de la Selección de Ghana, reconoció que esta Selección Colombia le recuerda y mucho a lo que supo ser su equipo en la Copa América. El DT también lo ve como un equipo muy fuerte.

“Estamos enterados de todas las calidades de los jugadores del equipo en este momento. El equipo me recuerda un poco a mi Colombia de Copa América. Es un buen equipo, un equipo muy fuerte con mucha determinación“, comentó Queiroz reconociendo a Colombia.

Además, el entrenador de Ghana también aprovechó para revelar cómo tiene que jugar su equipo para conseguir esta victoria histórica. “Nosotros tenemos que jugar nuestro estilo, con nuestras fuerzas y encontrar los puntos más flacos de Colombia”, agregó el entrenador.

Carlos Queiroz fue DT de Colombia. (Foto: GettyImages)

¿Mensaje para James Rodríguez?

En medio de la rueda de prensa, a Queiroz le preguntaron por los posibles problemas con James Rodríguez y respondió de manera contundente: “Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha y eso es lo que quiero de todos. No tengo una decisión diferente para uno o para otros, me da igual”, concluyó el DT sobre posibles roces con James.

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¿A qué hora juega la Selección Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará contra Ghana desde las 20H30 (CO) de este viernes, 3 de julio de 2026 en el Mundial 2026. El ganador de esta llave irá contra el ganador de la llave de Suiza contra Argelia.

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