Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Canadá por el Grupo B del Mundial 2026: canales de TV y streaming

Este miércoles Canadá y Suiza definen en un partido al todo o nada al ganador del Grupo B del Mundial 2026.

El Grupo B del Mundial 2026 tendrá una infartante definición este miércoles cuando Suiza y Canadá se enfrenten en el Vancouver Stadium por la tercera y última fecha de la fase de grupos. Ambas selecciones se juegan el primer lugar de la zona y la posición de cara a los dieciseisavos de final.

Los anfitriones y la selección helvética llegan con cuatro puntos luego de sus dos primeras presentaciones, por lo que el ganador del encuentro avanzará como líder del grupo. Canadá intentará hacer valer su condición de local y el respaldo de su afición, mientras que Suiza buscará imponer su experiencia internacional en un partido de máxima exigencia.

Las miradas estarán puestas en Alphonso Davies, principal referente del conjunto canadiense, y en Breel Embolo, una de las figuras ofensivas más importantes de la selección suiza. Con dos equipos que han mostrado solidez y ambición en el torneo, se espera un duelo intenso y de alto voltaje para cerrar la fase de grupos.

Canadá llega a la última fecha con la gran oportunidad de hacer historia en el Mundial 2026 (Getty Images).

A qué hora juegan Suiza vs. Canadá

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Canadá: canales de TV y streaming

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026. Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+. Chile: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Colombia: RCN, DSports, DGO y Paramount+.

RCN, DSports, DGO y Paramount+. Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Perú: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Paraguay: GEN y Trece

GEN y Trece España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.

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