Dónde ver EN VIVO Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en el Estadio Miami. A continuación, conoce todos los detalles de la transmisión para que sigas el partido.

Uruguay y Cabo Verde miden fuerzas hoy en el marco de la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El Estadio Miami será testigo de uno de los encuentros más esperados de la jornada por lo que representa la necesidad de las selecciones, sobre todo si nos enfocamos en que ninguno pudo ganar en el estreno. Entérate de los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión.

En cuanto al nivel de los equipos en lo que va del Mundial 2026, es importante tener en cuenta y recordar que Uruguay empató 1-1 ante Arabia Saudita y Cabo Verde igualó 0-0 frente a España en uno de los resultados más sorpresivos de la primera jornada. En resumen, los dos equipos requieren la victoria a como de lugar para posicionarse de mucha mejor manera en el Grupo H.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026?

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (22/06)

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026?

Perú | América TV, DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Ecuador | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Venezuela | Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Bolivia | Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | Gen y Trece

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay | Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde | Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral y Dailon Rocha Livramento. DT: Pedro Leitão Brito.

Publicidad

DATOS CLAVES