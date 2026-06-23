Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo en uno de los estadios más emblemáticos de Norteamérica.

La Selección Colombia enfrentará este martes un compromiso clave en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 cuando choque ante la República Democrática del Congo. Tras el contundente triunfo 3-1 en el debut frente a Uzbekistán, la Tricolor buscará una nueva victoria que la clasifique directamente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El encuentro se disputará en el histórico Estadio Jalisco de Guadalajara, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mexicano y una de las sedes elegidas para albergar partidos de la cita mundialista. Allí, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo intentará ratificar las buenas sensaciones mostradas en su primera presentación y mantenerse en lo más alto de su grupo.

El mítico Estadio Jalisco albergará el duelo entre Colombia y RD Congo.

Estadio Jalisco, una joya histórica del fútbol mexicano

Inaugurado en 1960, el Estadio Jalisco es considerado uno de los recintos más tradicionales de México. Fue sede de los Mundiales de 1970 y 1986, donde albergó encuentros históricos protagonizados por figuras como Pelé y Diego Maradona. Con capacidad para más de 55.000 espectadores, el estadio donde hacen de local las Chivas vuelve a formar parte de una Copa del Mundo: el recinto ubicado en el municipio de Zapopan albergará 4 partidos durante la fase de grupos del Mundial 2026.

A qué hora juegan Colombia vs. RD Congo