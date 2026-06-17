¿Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. RD Congo por el Grupo K del Mundial 2026?

¿Listo para vivir el esperado debut luso en la Copa del Mundo? Conoce cuál será el imponente estadio que albergará el Portugal vs. RD Congo.

Hora cero para el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, así que no hubo un mejor momento para conocer todos los detalles del partido entre Portugal y la República Democrática del Congo como en dónde y en qué estadio juegan.

Portugal llega como el máximo favorito a terminar primero del Grupo K del Mundial 2026 que integra con Colombia, Uzbekistán y Congo. Por algo son la quinta mejor selección del Ranking FIFA. Bruno Fernandes, Vitinha y Bernardo Silva, hacen un mediocampo que puede poner a temblar a cualquiera.

Luego de 52 años sin jugar en un Mundial, en 1974 lo hicieron bajo el nombre de Zaire, la República Democrática del Congo vuelve a estar en una Copa del Mundo. ¡Y no lo hizo de cualquier manera! Dejó en el camino a equipos como Camerún, Nigeria y Jamaica. Ahora… ¿Va por la sorpresa ante Portugal?

Portugal vs. RD Congo por Grupo K del Mundial 2026 juegan en este estadio y ciudad

Cristiano Ronaldo y Chancel Mbemba. (Foto: Getty Images)

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 12:00 P.M. del miércoles 17 de junio, la Selección de Portugal y RD Congo jugarán en el estadio NRG de la ciudad de Houston, Estados Unidos. Tiene una capacidad aproximada de 72.220 aficionados.

¿Quién es el árbitro de partido Portugal vs. RD Congo por la primera decha del Grupo K del Mundial?

Con la experiencia de haber dirigido en el Mundial 2022, Abdulrahman Al-Jassim estará en su segunda Copa del Mundo, y dirigirá su primer partido en el duelo entre Portugal y la República Democrática del Congo. Al juez central de Qatar, lo acompañarán los asistentes Taleb Al-Marri y Saud Al-Maqaleh, mientras que en el VAR estará Khamis Al-Marri.

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