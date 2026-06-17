¿Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. RD Congo por el Grupo K del Mundial 2026?

Hora cero para el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, así que no hubo un mejor momento para conocer todos los detalles del partido entre Portugal y la República Democrática del Congo como en dónde y en qué estadio juegan.
Portugal llega como el máximo favorito a terminar primero del Grupo K del Mundial 2026 que integra con Colombia, Uzbekistán y Congo. Por algo son la quinta mejor selección del Ranking FIFA. Bruno Fernandes, Vitinha y Bernardo Silva, hacen un mediocampo que puede poner a temblar a cualquiera.
Luego de 52 años sin jugar en un Mundial, en 1974 lo hicieron bajo el nombre de Zaire, la República Democrática del Congo vuelve a estar en una Copa del Mundo. ¡Y no lo hizo de cualquier manera! Dejó en el camino a equipos como Camerún, Nigeria y Jamaica. Ahora… ¿Va por la sorpresa ante Portugal?
Portugal vs. RD Congo por Grupo K del Mundial 2026 juegan en este estadio y ciudad
Cristiano Ronaldo y Chancel Mbemba. (Foto: Getty Images)
Cuando los relojes del mundo marquen que son las 12:00 P.M. del miércoles 17 de junio, la Selección de Portugal y RD Congo jugarán en el estadio NRG de la ciudad de Houston, Estados Unidos. Tiene una capacidad aproximada de 72.220 aficionados.
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¿Quién es el árbitro de partido Portugal vs. RD Congo por la primera decha del Grupo K del Mundial?
Con la experiencia de haber dirigido en el Mundial 2022, Abdulrahman Al-Jassim estará en su segunda Copa del Mundo, y dirigirá su primer partido en el duelo entre Portugal y la República Democrática del Congo. Al juez central de Qatar, lo acompañarán los asistentes Taleb Al-Marri y Saud Al-Maqaleh, mientras que en el VAR estará Khamis Al-Marri.
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En síntesis
- Cristiano Ronaldo debutará con Portugal ante la República Democrática del Congo en el Mundial.
- Estadio NRG de Houston albergará el compromiso el miércoles 17 de junio.
- 52 años pasaron para que la República Democrática del Congo regresara al Mundial.