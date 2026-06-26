Dónde y en qué estadio juegan Uruguay vs. España por el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay y España se enfrentan el día de hoy en uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Ahora podrás conocer todo respecto al recinto deportivo que los recibirá.

Uruguay y España ultiman detalles en la previa del encuentro del día de hoy por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. Siendo prácticamente una final para los sudamericanos y una oportunidad de consolidación para los europeos, a continuación conoce más detalles del estadio que justamente albergará uno de los trámites más relevantes y esperados de la primera ronda del campeonato.

El Estadio Guadalajara, o internacionalmente conocido como Estadio Akron ya que por normativas FIFA no pudo ser nombrado con ningún tipo de patrocinio durante el Mundial 2026, será el escenario en donde Uruguay y España disputen el partido de esta noche. Con una capacidad total de 48.000 espectadores, este recinto deportivo fue uno de los elegidos como sede dentro de México.

Fuente: Getty Images.

Con una llamativa estructura que pretende asemejarse a la forma de un volcán cubierto de vegetación, el estilo del Estadio Guadalajara se integra de muy buena con el paisaje de la ciudad y que lo vuelve muy atractivo para todos los turistas. Además, no perdamos de vista que se encuentra situada en una de las zonas más concurridas e importantes de la metrópoli como es lo es Zapopan en Jalisco.

Datos y características principales del Estadio Guadalajara

Nombre comercial: Estadio Akron (denominado Estadio Guadalajara por la FIFA por sus estrictas normativas de patrocinio).

Estadio Akron (denominado Estadio Guadalajara por la FIFA por sus estrictas normativas de patrocinio). Ubicación: Zapopan, Jalisco (dentro del área metropolitana de Guadalajara, México).

Zapopan, Jalisco (dentro del área metropolitana de Guadalajara, México). Capacidad: Aproximadamente 48.000 espectadores (es la sede más pequeña de México en este Mundial, pero ofrece una visibilidad y acústica envidiables).

Aproximadamente (es la sede más pequeña de México en este Mundial, pero ofrece una visibilidad y acústica envidiables). Inauguración: 30 de julio de 2010.

30 de julio de 2010. Costo de construcción: Alrededor de $200 millones de dólares.

Alrededor de $200 millones de dólares. Equipo local: Club Deportivo Guadalajara (las famosas “ Chivas “, uno de los equipos más grandes y populares de la Liga MX ).

Club Deportivo Guadalajara (las famosas “ “, uno de los equipos más grandes y populares de la ). Superficie: Césped natural. (Curiosamente, se inauguró con pasto sintético de última generación, pero en 2012 se cambió a césped natural por recomendación del legendario Johan Cruyff y para cumplir mejor con los estándares internacionales de juego).

Césped natural. (Curiosamente, se inauguró con pasto sintético de última generación, pero en 2012 se cambió a césped natural por recomendación del legendario y para cumplir mejor con los estándares internacionales de juego). Diseño arquitectónico: Es una auténtica joya visual y ecológica. Fue diseñado por los arquitectos Jean-Marie Massaud y Daniel Pouzet bajo un concepto orgánico: simula un volcán que emerge del paisaje. Su exterior está cubierto por bermas de pasto natural, y el techo blanco sostenido por una estructura tensada asemeja una nube flotando sobre el cráter.

Historia del Estadio Guadalajara

La concepción del Estadio Guadalajara nació del deseo de la directiva del Guadalajara por darle al equipo un hogar exclusivo y vanguardista, dejando atrás el histórico pero envejecido Estadio Jalisco, recinto que compartían históricamente con su rival de ciudad, el Atlas.

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Su inauguración es uno de los capítulos más memorables del fútbol mexicano contemporáneo. Abrió sus puertas con un partido amistoso internacional entre las Chivas y el Manchester United. Ese evento sirvió como la despedida oficial del delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, quien jugó el primer tiempo con la camiseta del Guadalajara (anotando el primer gol en la historia del estadio) y el segundo tiempo defendiendo los colores de su nuevo club, los Red Devils.

Relevancia y el papel del Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

A pesar de su relativa juventud en comparación con catedrales como el Estadio Azteca, el Estadio Guadalajara se consolidó rápidamente como un recinto de clase mundial preparado para grandes escenarios.

Relevancia deportiva previa:

Juegos Panamericanos 2011: Fue el estadio olímpico principal de la justa, albergando las majestuosas ceremonias de inauguración y clausura, así como el torneo de fútbol.

Fue el estadio olímpico principal de la justa, albergando las majestuosas ceremonias de inauguración y clausura, así como el torneo de fútbol. Copa Libertadores 2010: Apenas unos días después de su gran inauguración, el estadio fue sede de la final de ida del torneo continental más importante de América, enfrentando a las Chivas contra el Internacional de Brasil.

Apenas unos días después de su gran inauguración, el estadio fue sede de la final de ida del torneo continental más importante de América, enfrentando a las Chivas contra el Internacional de Brasil. Eventos FIFA: Fue sede del Mundial Sub-17 de la FIFA en 2011 (donde México se coronó campeón) y ha albergado múltiples finales de la Liga MX y Liga MX Femenil.

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El Mundial 2026:

Para el primer Mundial de 48 equipos, la infraestructura moderna del estadio significó que requirió adaptaciones mínimas (principalmente mejoras en zonas VIP y áreas de prensa) para cumplir con el cuaderno de cargos de la FIFA.

Partidos asignados: Se le adjudicaron un total de 4 encuentros , todos correspondientes a la fase de grupos. ( 11, 18, 23 y 26 de junio ).

Se le adjudicaron un total de , todos correspondientes a la fase de grupos. ( ). El gran cierre de hoy: El partido de esta tarde entre Uruguay y España no solo es uno de los duelos más atractivos y esperados de la fase de grupos entre dos potencias futbolísticas, sino que es el cuarto y último partido que alberga la ciudad en este Mundial 2026. Es la despedida de Guadalajara de la justa mundialista, definiendo el destino del grupo de cara a los 16vos.

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DATOS CLAVES