Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Argentina y Suiza se enfrentan esta noche en el Estadio Kansas City. Ahora podrás conocer los detalles de la transmisión y horarios desde cualquier locación.

Argentina y Suiza miden fuerzas en la última llave de las semifinales del Mundial 2026. El Estadio Kansas City será testigo de un encuentro que en la previa promete diversas emociones por lo que representa el nivel ascendente de cada una de las selecciones, así que en la siguiente nota tendrás toda la información necesarias respecto a los horarios programados y los canales de transmisión.

Tengamos en cuenta que Argentina viene de superar una llave más que complicada frente a Egipto ya que de ir pendiendo 2-0 hasta el tramo final del partido fueron capaces de darle vuelta al marcador y ganar 3-2. Por otro lado, Suiza se impuso por penales a Colombia luego de empatar 0-0 en el tiempo regular de 120′ y con lo cual llegan a esta llave más envalentonados que nunca.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (12/07)

¿Dónde ver Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026?

Perú | América TV, DSports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus

Argentina | Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports , DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil | Disney Plus y CazéTV.

Paraguay | GEN.

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter

México: ViX Premium.

España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

Posibles alineaciones de Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026

Argentina | Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza | Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

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