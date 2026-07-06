¿Juegan Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal? Las alineaciones de Portugal y España por los 8vos del Mundial 2026

Las alineaciones de Portugal y España para jugar en los 8vos del Mundial 2026.

Se define un nuevo clasificado a los 4tos del Mundial 2026 y es en uno de los partidos más importantes y atractivos de la Copa del Mundo con España y Portugal. Ambas selecciones europeas llegan en un gran momento y con importantes chances.

Portugal clasificó a los 8vos del Mundial 2026 después de un histórico partido con Croacia, donde el VAR finalmente le dio la victoria. Ahora quieren hacer historia en esta Copa del Mundo y llevarse el primer título de toda su historia.

Por otro lado, España quiere volver a lo más alto en los Mundiales y sumar su segunda estrella tras la primera que ganó en 2010. ‘La Roja’ pasa por un gran momento y está jugando este torneo como el vigente campeón de la Eurocopa.

La alineación de Portugal:

Diogo Costa

Joao Cancelo

Ruben Días

Renato Veiga

Nuno Mendes

Joao Neves

Vitinha

Pedro Neto

Bruno Fernandes

Joao Felix

Cristiano Ronaldo

La alineación de España

Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Pedri

Lamine Yamal

Dani Olmo

Álex Baena

Mikel Oyarzabal

¿Dónde ver Portugal vs España por los 8vos del Mundial 2026?

Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+

Argentina | TyC Sports, DSports y DGO

Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol

Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV

Paraguay | Unicanal

México | VIX Premium

Centroamérica | Tigo Sports y FOX

Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1

España | Movistar Plus y DAZN

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