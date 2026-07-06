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Mundial 2026

¿Juegan Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal? Las alineaciones de Portugal y España por los 8vos del Mundial 2026

Las alineaciones de Portugal y España para jugar en los 8vos del Mundial 2026.

Las alineaciones de Portugal vs España
© GettyImages/ Edit BVLas alineaciones de Portugal vs España

Se define un nuevo clasificado a los 4tos del Mundial 2026 y es en uno de los partidos más importantes y atractivos de la Copa del Mundo con España y Portugal. Ambas selecciones europeas llegan en un gran momento y con importantes chances.

Portugal clasificó a los 8vos del Mundial 2026 después de un histórico partido con Croacia, donde el VAR finalmente le dio la victoria. Ahora quieren hacer historia en esta Copa del Mundo y llevarse el primer título de toda su historia.

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Por otro lado, España quiere volver a lo más alto en los Mundiales y sumar su segunda estrella tras la primera que ganó en 2010. ‘La Roja’ pasa por un gran momento y está jugando este torneo como el vigente campeón de la Eurocopa.

La alineación de Portugal:

  • Diogo Costa
  • Joao Cancelo
  • Ruben Días
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • Joao Neves
  • Vitinha
  • Pedro Neto
  • Bruno Fernandes
  • Joao Felix
  • Cristiano Ronaldo

La alineación de España

  • Unai Simón
  • Pedro Porro
  • Pau Cubarsí
  • Aymeric Laporte
  • Marc Cucurella
  • Rodri
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Álex Baena
  • Mikel Oyarzabal
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¿Dónde ver Portugal vs España por los 8vos del Mundial 2026?

  • Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+
  • Ecuador | DGO, DSports, Paramount+
  • Argentina | TyC Sports, DSports y DGO
  • Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV
  • Paraguay | Unicanal
  • México | VIX Premium
  • Centroamérica | Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1
  • España | Movistar Plus y DAZN

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Jose Cedeño Mendoza
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