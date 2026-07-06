¿Juegan Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal? Las alineaciones de Portugal y España por los 8vos del Mundial 2026

Se define un nuevo clasificado a los 4tos del Mundial 2026 y es en uno de los partidos más importantes y atractivos de la Copa del Mundo con España y Portugal. Ambas selecciones europeas llegan en un gran momento y con importantes chances.
Portugal clasificó a los 8vos del Mundial 2026 después de un histórico partido con Croacia, donde el VAR finalmente le dio la victoria. Ahora quieren hacer historia en esta Copa del Mundo y llevarse el primer título de toda su historia.
Por otro lado, España quiere volver a lo más alto en los Mundiales y sumar su segunda estrella tras la primera que ganó en 2010. ‘La Roja’ pasa por un gran momento y está jugando este torneo como el vigente campeón de la Eurocopa.
La alineación de Portugal:
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Ruben Días
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Vitinha
- Pedro Neto
- Bruno Fernandes
- Joao Felix
- Cristiano Ronaldo
La alineación de España
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Pedri
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Álex Baena
- Mikel Oyarzabal
¿Dónde ver Portugal vs España por los 8vos del Mundial 2026?
- Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela | DIRECTV Sports y DGO, Paramount+
- Ecuador | DGO, DSports, Paramount+
- Argentina | TyC Sports, DSports y DGO
- Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV
- Paraguay | Unicanal
- México | VIX Premium
- Centroamérica | Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1
- España | Movistar Plus y DAZN
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