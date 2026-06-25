La Selección de Ecuador hizo historia y pudo vencer a Alemania en el Mundial 2026. Fue el partido más emotivo en la historia del equipo nacional y el que más será recordado en los siguientes años, pero pese a eso, los hinchas se fueron contra un jugador.

Los aficionados de Ecuador volvieron a cargar contra Enner Valencia, como lo hicieron en el primer tiempo. Además, el entrenador lo cambió en el segundo tiempo y su reemplazo, Kevin Rodríguez terminó dando una asistencia clave para el gol de Plata.

“Enner Valencia nos dió muchas alegrías, muchos Goles, pero ya es hora de darle paso a otro, porque cuando el salió, mejoro el ataque“. “Ya saben, E. Valencia al banquillo de suplente, ya no es titular para la Tri, que deje jugar a los que quieren aportar frescura en la delantera”. “Becacecce entienda Enner Valencia no puede ser titular en la selección.

No fue nuevamente el mejor partido para Enner Valencia. El delantero ecuatoriano se vio superado en todo momento por sus rivales y nunca aportó claridad. El goleador viene fallando varias oportunidades claras que eran victoria para Ecuador.

Los comentarios contra Enner Valencia. (Foto: Captura de pantalla)

Ahora Beccacece tendrá varios días para preparar los cambios en Ecuador. El entrenador podría darle minutos a Kevin Rodríguez en su lugar y modificar el ataque para jugar los 16avos.

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¿Cuál sería el rival de Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador ahora mismo estaría jugando en los 16avos del Mundial 2026 contra la Selección de Inglaterra. No obstante, aún quedan partidos por confirmar este rival. Otro gran candidato con el que se puede enfrentar Ecuador es México.

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