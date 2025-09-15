El próximo país que puede sellar su clasificación al Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa con su cuenta regresiva y, al ser el primero que contará con 48 países participantes, son muchas las selecciones que sueñan con estar por primera vez en una Copa del Mundo.

Luego de la última ventana de Eliminatorias en todo el planeta, varios equipos sellaron sus boletos y hasta el momento son 18 los países confirmados en la cita máxima que se jugará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

Por eso, aún restan 30 lugares por confirmarse y en la próxima fecha FIFA de octubre podría sumarse varios nombres a la lista más deseada.

En África, que ya tiene clasificados a Marruecos y Túnez, podrían sumarse Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Senegal o Sudáfrica. Todos estos equipos tienen chances de sumar su nombre a la lista en la próxima ventana FIFA.

En cuanto a Concacaf, que tiene a los 3 organizadores como participantes confirmados, también podría haber novedades en octubre. En este caso, Honduras y Jamaica, si se dan los resultados, podrían ser los próximos clasificados.

En Asia quedan dos plazas disponibles (ya están adentro Irán, Japón, Uzbekistán y Jordania) y en octubre podría empezar a definirse los clasificados a la ronda final.

En Europa, en tanto, parece bastante improbable que alguna selección asegure su pasaje en la próxima fecha de Eliminatorias. Algunos de ellos, si se dan varias combinaciones de resultados, podrían ser Croacia, Francia, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Inglaterra, España y Portugal. Cabe recordar que Europa cuenta con 16 plazas directas.

Finalmente, en Oceanía, Nueva Zelanda ya está clasificada de manera directa y Nueva Caledonia podría jugar su primer Mundial si supera la instancia de repechaje, a la que ya está clasificada.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Los cupos que aún restan definir para el Mundial 2026

Asia (AFC) : quedan 2 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . África (CAF) : quedan 7 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . Concacaf : quedan 3 plazas directas (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y 2 de repechaje .

: quedan (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y . Conmebol : No quedan plazas directas (todas ya cubiertas) y 1 plaza de repechaje .

: No quedan (todas ya cubiertas) y . Oceanía (OFC) : queda 1 plaza de repechaje (ya tiene su directo).

: queda (ya tiene su directo). Europa (UEFA): quedan 16 plazas directas por decidir.

Cuándo se juega el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, abarcando una ventana de 39 días de competencia. La cita inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará con la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.

