Álbum de figuritas Panini del Mundial 2026: cuándo sale a la venta, cuántos cromos tiene y cuál será el precio

Se aproxima una nueva Copa del Mundo y mientras se espera por las últimas selecciones clasificadas también crece la ansiedad por comenzar a coleccionar el álbum de figuritas Panini. Una costumbre que comenzó en el Mundial 70 y que hoy se transformó en un objeto de culto, con millones de coleccionistas repartidos por todos los continentes.

Si bien todavía no hay confirmación oficial, Panini realizó un evento en Ciudad de México donde dio algunos detalles de la futura colección, que será mucho más grande que la de Qatar 2022, que tuvo 670 cromos. Esta vez, el álbum del Mundial 2026 sería de 980 stickers. El principal motivo de esta ampliación es que habrá 48 selecciones, en lugar de 32.

¿Cuándo sale el álbum Panini del Mundial 2026?

El lanzamiento del álbum de figuritas está previsto para los primeros meses de 2026. No hay una fecha definida, pero sería entre enero y febrero del próximo años. Hay que tener en cuenta que el sorteo del fixture será el 5 de diciembre, por lo cual recién ese día se conocerá cómo quedarán los 12 grupos que habrá en esta Copa del Mundo.

Así sería la portada del álbum: habrá versión con tapa rígida y con tapa fina.

¿Cuántos stickers tendrá el álbum?

Según la información de distintos coleccionistas, serán 980 cromos repartidos en 120 páginas, con 912 figuritas normales y 68 especiales. El reparto será de la siguiente manera:

Selecciones: 16 jugadores más el escudo y la formación.

Los 16 estadios.

Los 22 campeones del mundo.

El logo del Mundial.

La pelota.

Leyendas: habrá normales, bronce, platino y doradas.

¿Cuántas figuritas traerá cada sobre?

Habrá 7 cromos en cada sobre. Y, al igual que en la edición del Mundial 2022, existirán sobres con un sticker extra, por lo cual esos contenerán 8 figuritas. El precio de los mismo aún no fue informado, pero rondará el valor de un euro, adaptado a cada moneda local.

Tres de los cromos más buscados en el álbum del Mundial Qatar 2022.

Todas las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

México (País sede)

Estados Unidos (País sede)

Canadá (País sede)

Argentina

Brasil

Ecuador

Nueva Zelanda

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

