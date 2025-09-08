El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. La próxima Copa del Mundo, que inaugurará el nuevo formato con 48 participantes, comienza a tener varios países clasificados y otras selecciones se juegan sus últimas chances de sumarse a la selecta lista.

La cita máxima del fútbol tendrá su puntapié inicial el 11 de junio del año siguiente y allí es donde todos quieren estar. Sin embargo, no todos lo lograrán.

Hasta el momento hay 18 selecciones que ya consiguieron su pasaje, por lo que aún restan 30 cupos para completar el cuadro. El sorteo de la renovada fase de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

Argentina, campeón defensor tras su consagración en Qatar 2022, fue de los primeros en asegurar su boleto tras arrasar en las Eliminatorias Sudamericanas. También se sumaron más tarde potencias como Brasil y Uruguay, mientras que Colombia, Ecuador y Paraguay también clasificaron en Sudamérica.

Hasta el momento habrá dos debutantes absolutos en Copas del Mundo: Uzbekistán y Jordania, que hicieron historia y disputarán por primera vez un Mundial. Aunque, claro está, por la ampliación de los cupos se espera que haya varios estrenos más.

La Selección de Uzbekistán hizo historia y jugará por primera vez un Mundial (Getty)

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Los cupos que aún restan definir para el Mundial 2026

Asia (AFC): quedan 2 plazas directas y 1 de repechaje.

África (CAF): quedan 7 plazas directas y 1 de repechaje.

Concacaf: quedan 3 plazas directas (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y 2 de repechaje.

Conmebol: No quedan plazas directas (todas ya cubiertas) y 1 plaza de repechaje.

Oceanía (OFC): queda 1 plaza de repechaje (ya tiene su directo).

Europa (UEFA): quedan 16 plazas directas por decidir.

Cuándo se juega el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, abarcando una ventana de 39 días de competencia. La cita inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará con la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.

