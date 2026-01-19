La final de la Copa Africana de Naciones fue un verdadero escándalo. Senegal se terminó imponiendo por 1 a 0 frente al local Marruecos en tiempo extra, en una definición que tuvo de todo, pero sobre todo polémica y muchísima controversia.

A los 4 minutos del tiempo suplementario, Pape Gueye anotó el único gol del partido y silenció el estadio de Rabat, coronando un encuentro que entrará en la historia y no precisamente por su vuelo futbolístico.

En las últimas horas, tras el bochorno en la final, la Federación Marroquí emitió un fuerte comunicado en el que promete “procedimientos legales” debido a la retirada de la Selección de Senegal durante el encuentro, hecho que dio la vuelta al mundo.

El comunicado completo

La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que recurrirá a los procedimientos legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para pronunciarse sobre la retirada de la selección senegalesa del campo de juego durante el partido final contra la selección marroquí.

Esto incluye los sucesos que acompañaron dicha retirada tras decretar el árbitro un penalti (considerado válido por unanimidad de los especialistas), lo cual afectó en gran medida al desarrollo normal del partido y al rendimiento de los jugadores.

Por otra parte, la Real Federación Marroquí de Fútbol extiende su profundo agradecimiento a toda la afición marroquí, que se mantuvo fiel al equipo nacional con su asistencia masiva y su apoyo ejemplar en todos los encuentros de la selección y en el resto de los partidos. Asimismo, agradece a todos los que contribuyeron al éxito de este campeonato continental.

Qué sucedió en la final de la Copa Africana entre Marruecos y Senegal

En una noche cargada de tensión en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Senegal venció 1-0 a Marruecos en la prórroga, revalidando su título continental en una final que contó con goles anulados, amenazas de retirada, un penal fallado de manera insólita y un héroe inesperado.

El partido llegó al tiempo de descuento con el marcador 0-0, pero con la temperatura al rojo vivo. Minutos antes, el árbitro había anulado un gol a Senegal por una falta previa, desatando la furia de los “Leones de Teranga”.

La bomba estalló en el minuto 98. El árbitro, tras revisión del VAR, señaló un penal a favor de los anfitriones por un agarrón sobre la estrella marroquí, Brahim Díaz. Fue entonces cuando se desató la locura: el seleccionador senegalés, Pape Thiaw, indignado con el arbitraje, ordenó a sus jugadores abandonar el terreno de juego.

Durante casi 20 minutos, la final estuvo en el limbo. La imagen de los jugadores senegaleses retirándose al vestuario dio la vuelta al mundo. Parecía que el título se decidiría en los despachos. Sin embargo, en medio del túnel, surgió la figura del capitán Sadio Mané, quien convenció a sus compañeros de regresar y terminar el trabajo en el campo.

El partido se reanudó bajo una presión asfixiante. Brahim Díaz, con la oportunidad de oro para darle a Marruecos su primera copa en 50 años, tomó el balón. Intentó una ejecución a lo “Panenka”, suave y al centro, pero el arquero Édouard Mendy detuvo el balón con facilidad y torció una historia que parecía juzgada.

Con Marruecos golpeado anímicamente por el fallo, el partido se fue al alargue. Fue allí, en el minuto 94, cuando Pape Gueye sacó un zurdazo imparable desde fuera del área que se coló en la red, silenciando Rabat definitivamente.

Puntos clave del comunicado:

