Dónde ver EN VIVO HOY Ecuador vs. Curazao por la fecha 2 del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La Selección de Ecuador se enfrenta a Curazao por la segunda fecha del Mundial 2026 y hay opciones para seguirlo EN VIVO vía tv y streaming.

La Selección de Ecuador tiene su segundo partido por el Mundial 2026 contra Curazao. La ‘Tri’ está obligado a ganar para llegar con aspiraciones reales a la última fecha contra Alemania.

Curazao llega tras haber perdido 7-1 en su partido del debut contra Alemania, los pronósticos indican una victoria tranquila de la ‘Tri’. Sebastián Beccacece también necesita ganar para disipar críticas.

Canales para ver EN VIVO el Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Ecuador: Señal abierta por Teleamazonas DSports y su plataforma de streaming DGO, y Paramount+.

Colombia: Win Sports y DirecTV, además de Caracol y RCN en señal abierta y gratuita.

Perú: DirecTV, además de América TV en señal abierta.

Chile: Chilevisión y DirecTV, además de streaming por Paramount y Disney+ Premium.

México: Vía streaming por ViX, y Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 en señal abierta.

España: DAZN

Estados Unidos: Vía streaming Paramount+ y Disney+ Premium, además de la cobertura en español de Telemundo.

Horarios del partido Ecuador vs. Curazao por la fecha 2 del Mundial 2026

País Hora local Ecuador 19:00 Colombia 19:00 Perú 19:00 Chile 20:00 México (CDMX) 18:00 Estados Unidos (ET) 20:00 España 02:00 (domingo 21 de junio)

Alemannia goleó 7-1 a Curazao. Foto Getty

Ecuador perdió 1-0 contra Costa de Marfil. Foto: Getty