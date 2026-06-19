Más que un mito. En Filadelfia existe la maldición de que el equipo que deja una camiseta en la estatua de Rocky Balboa sufre una derrota.

Con el Mundial 2026 en pleno desarrollo, una de las supersticiones que surgió con bastante fuerza en Estados Unidos es la llamada “maldición de Rocky”. Se trata de una creencia popular que advierte que ninguna selección debería colocar su bandera o camiseta sobre la famosa estatua de Rocky Balboa en Filadelfia, ciudad sede de la Copa del Mundo y que ya ha albergado partidos de fase de grupos.

Aunque no existe evidencia real que la respalde, el mito ha cobrado fuerza nuevamente tras algunos episodios ocurridos durante la cita planetaria. El caso más emblemático fue el de Ecuador, quien cayó en su debut frente a Costa de Marfil

La leyenda nació en 2002 en el deporte estadounidense, especialmente en la NFL. Según la tradición local, cuando aficionados visitantes visten la estatua con los colores de su equipo antes de un partido importante, ese conjunto termina sufriendo una derrota. La repetición de varias coincidencias alimentó la fama de la estatua ubicada junto al Museo de Arte de Filadelfia, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la ciudad.

La maldición de la camiseta en la estatua de Rocky la sufrió Ecuador (@AndresPonce28).

Durante este Mundial, el caso que volvió a encender el debate fue precisamente el de la mencionada selección sudamericana. Días antes de su estreno frente a Costa de Marfil, varios aficionados colocaron una bandera y una camiseta de la Tricolor sobre la estatua de Rocky durante un multitudinario banderazo.

Horas después, el elenco dirigido por Sebastián Beccace cayó derrotado 1-0 ante los africanos, lo que provocó una avalancha de comentarios en redes sociales sobre la supuesta maldición.

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El fenómeno alcanzó tal repercusión que incluso grupos de aficionados de otras selecciones, como Brasil, recomendaron públicamente no intervenir la estatua durante su paso por Filadelfia.

Comunicado oficial de la Oficina de Turismo

A tal punto llegó la creencia que en los últimos días la propia oficina de turismo de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, publicó un comunicado respaldando el mito.

“Pensilvania los recibe con afecto y les desea la mejor de las suertes en sus próximos cotejos del Mundial en Filadelfia. Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno bien documentado en Philly: ‘La maldición de la estatua de Rocky’ (The Rocky Statue Curse)”, señalaron.

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“Nos disculpamos por no compartir este comunicado antes del fin de semana. Innumerables equipos de fútbol americano que han vestido a Rocky con sus colores, posteriormente han perdido. Ecuador lo hizo el fin de semana. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no… ¡Filadelfia no puede esperar para recibirlos! (Pero Rocky no necesita su uniforme)”, informó la autoridad.