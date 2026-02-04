El temible once que planifica Carlo Ancelotti para que Brasil sea campeón del Mundial 2026

A la Selección de Brasil hace rato que se la ve deslucida, a causa de los malos resultados y del efecto que le genera las acusaciones de la justicia contra las autoridades de la Confederación Brasileña de Fútbol. Y para colmo, su archirrival Argentina arrasó con todo lo que se le cruzó por el camino desde el 2021 a la fecha.

Incluso la propia Verdeamarela, a la que desde aquella final de la Copa América en el Estadio Maracaná (1 a 0 con gol de Ángel Di María) también la venció por las Eliminatorias, nuevamente en el mítico recinto de Río de Janeiro por 1 a 0 con un tanto de Nicolás Otamendi, siendo esta la primera caída como local en su historia por el certamen clasificatorio para la Copa Mundial, y 4 a 1 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Por eso, luego de tropezar con Tité, Fernando Diniz y Dorival Junior, la CBF optó por uno de los mejores entrenadores del mundo: el cinco veces campeón de la Champions League (dos con el AC Milan y tres con el Real Madrid), Carlo Ancelotti, quien además dirigió en su paso por el Merengue a la máxima figura del plantel brasileño, Vinícius Junior.

Y la realidad es que de momento no hubo nada espectacular. El italiano acumula 8 partidos dirigidos, con los que recolectó 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. No obstante, la prensa local asegura que está confeccionando un once basado en el presente de cada uno de los futbolistas en sus clubes que, en lo teórico, lo expone como claro candidato para pelear por el título en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese sentido, la idea de Ancelotti sería llegar al debut del Mundial con Alisson Becker en la portería; una línea defensiva compuesta por Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos; en el medio Casemiro y Bruno Guimaraes; y de frente de campo hacia adelante Estevao, Raphinha, Rodrygo Goes y Vinícius.

Además, quienes para Carlo Ancelotti ya tienen un lugar asegurado e irán alternando en el esquema son: Gabriel Martinelli, Matheus Cunha y Joao Pedro, todos a la espera de saber el estado físico de Neymar Júnior, quien será evaluado hasta último momento para saber si finalmente formará parte del plantel que viajará a Norteamérica.

Romário cuestiona la indecisión de Carlo Ancelotti de llevar a Neymar

“Su ausencia es mala. El sexto título, sin duda, estará más lejos. Sin él, lamentablemente, la selección se convertirá en un equipo más”, opinó Romário en una entrevista con Veja Magazine., cuando le consultaron por la posibilidad de que Neymar se quede afuera de la lista de convocados que elaborará Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo.

El Calendario de Brasil en la fecha FIFA de marzo y en la primera fase del Mundial 2026

La Selección de Brasil llegará al Mundial 2026 tras disputar sus últimos amistosos de preparación ante Francia (26 de marzo) y Croacia (1 de abril). Ya en la cita mundialista, la Canarinha liderará el Grupo C e iniciará su camino en Estados Unidos enfrentando a Marruecos el sábado 13 de junio en Nueva Jersey (MetLife Stadium), seguido por el duelo ante Haití el viernes 19 de junio en Filadelfia (Lincoln Financial Field), para finalmente cerrar la primera fase contra Escocia el miércoles 24 de junio en Miami (Hard Rock Stadium).

