FIFA recibió una propuesta concreta para la sede del Mundial de Clubes 2029

El calendario futbolístico cambió rotundamente en 2025 con la inclusión del Mundial de Clubes con el formato idéntico en el que se desarrolló el Mundial de selecciones entre Francia 1998 y Qatar 2022. Es decir, pasó de jugarse una vez por año con los campeones de cada confederación y el ganador de la liga del país anfitrión a disputarse cada cuatro con 32 participantes.

En tanto que la Copa Intercontinental regresó tras 20 años, para reemplazar al Mundial de Clubes anual, con un sistema de competencia más inclusivo, con los campeones de las principales competencias de clubes de cada continente, a diferencia del cruce que supo ser en su momento solo entre el vencedor de la Copa Libertadores (Sudamérica) y el campeón de la Copa de Campeones de Europa.

Y como el campeonato global llegó para quedarse, la FIFA ya analiza escenarios para lo que será su próximo ejemplar, el cual estipula llevarlo a cabo a mediados del 2029. ¿Esta vez en qué sede? Todo indica que habrá dos competidores principales que ya están intentando seducir al presidente del organismo Gianni Infantino.

Tanto es así que Lula Da Silva, presidente de Brasil, (conforme a un reporte realizado por O Globo) se reunió este lunes 26 de enero con el mandamás del ente que regula el fútbol mundial y le solicitó, especialmente, que tenga en cuenta al territorio del Pentacampeón para que albergue el Mundial de Clubes del 2029.

Asimismo, el otro candidato fuerte es Marruecos, que viene de demostrarle al planeta con la Copa Africana de Naciones (más allá de los percances que sufrió en la organización, sobre todo en la Final) que le sobra infraestructura para recibir tanto el torneo de equipos como la Copa del Mundo que se llevará a cabo en 2030 y en la que actuará como anfitrión en conjunto con España y Portugal.

En caso de ser elegido el país africano, tal como sucedió con Estados Unidos en 2025 para este 2026, le serviría para ir haciendo ajustes para lo que será el plato fuerte del 2030.

Los primeros clasificados al Mundial de Clubes 2029

La temporada 2024/2025 aportó a los primeros clasificados para el Mundial de Clubes 2029. París Saint-Germain (campeón de la Champions League), Flamengo (ganador de la Copa Libertadores), Cruz Azul (Concacaf Champions Cup), Pyramids de Egipto (Champions League de la CAF) y Al Ahli de Arabia Saudita (Champions League de la AFC).