“Estoy asqueado…” Figura de la Selección de Inglaterra rompe todo tras ser eliminado del Mundial 2026

Un nuevo titular y figura de la Selección de Inglaterra se fue contra todo su equipo tras ser eliminados.

La Selección de Inglaterra llegaba al Mundial 2026 como uno de los grandes favoritos a ganar el campeonato. Y en las semifinal ante Argentina, los ingleses estaban ganando 1 a 0 hasta el minuto 80, pero se quedaron afuera. Normal que ahora un referente del equipo salga a cuestionar todo.

El referente de Inglaterra que ahora rompió el silencio fue Marc Guéhi, el central de Manchester City. El jugador se mostró muy molesto por cómo el equipo se había presentado en el final y acabó cediendo espacio hasta que Argentina le remontó el partido.

“Deberíamos haber seguido presionando. Una vez que íbamos ganando 1-0, sentimos que solo queríamos preservar nuestra ventaja. A este nivel, simplemente no es suficiente, así que estoy realmente asqueado“, comentó el jugador a RMC Sport.

No obstante, el central también tuvo una crítica para sus compañeros y hasta para el DT tras este mal partido: “Deberíamos haber continuado. Deberíamos haber seguido presionando. Teníamos la impresión de que después de marcar, nuestro estado de ánimo se convirtió en: replegarse y defender”, sentenció Guéhi.

Guéhi fue titular con Inglaterra. (Foto: GettyImages)

Cuando Inglaterra estaba arriba en el marcador, su entrenador, Thomas Tuchel tomó una sorpresiva decisión y empezó a cambiar todo en el banco de suplentes, sin embargo, no para darle minutos a delanteros y buscar otro gol, sino más bien empezó a meter a todos los defensas que tenía.

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Los números de Guehí en el Mundial 2026

En este Mundial 2026, el central inglés jugó un total de 7 partidos entre todas las competencias. No marcó goles ni dio asistencias, pero estuvo en cancha cerca de 600 minutos. El central era uno de los capitanes en el equipo de Tuchel en este Mundial.

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