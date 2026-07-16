Thierry Henry analizó la derrota de Inglaterra frente a Argentina y cuestionó duramente una de las decisiones de Thomas Tuchel. Es más, sugirió el cambio de entrenador.

Thomas Tuchel representa ser uno de los personajes más criticados del momento en el Mundial 2026. Luego de perder la semifinal ante Argentina, se habla en demasía de las decisiones tomadas en los recambios de Inglaterra que finalmente derivaron en el poderío rival. A raíz de dicha situación es que Thierry Henry brindó su análisis de lo que apreció y no se guardó nada en sus declaraciones.

Fuente: Getty Images.

Sabiendo que Thomas Tuchel pensó en defenderse y prácticamente le entregó el balón a Argentina para que tuviera total libertad de encimar el área de Inglaterra en la búsqueda del triunfo, dentro de las decisiones más cuestionadas de Thierry Henry se encuentra la convocatoria realizada. Así es, el hecho de dejar fuera a varios jugadores por otros que no llegaron en buen nivel le pasaron factura.

“Inglaterra tiene muchos buenos jugadores, pero el entrenador decidió no convocarlos. En cambio, llamó a aquellos que han estado lidiando con lesiones durante toda la temporada. Ayer no sé qué estaba defendiendo tras marcar contra Argentina. No puedes jugar con un bloque bajo todo el partido contra Lionel Messi. Es muy difícil vencer a Argentina. Siempre marcan en los minutos finales y Messi dio dos asistencias”; evaluó Thierry Henry en ‘Fox Sports‘.

🎥 Thierry Henry and Zlatan explain the collapse of England against Argentina pic.twitter.com/Sjq1SnqApQ — Barça Spaces (@BarcaSpaces) July 16, 2026

En esta misma línea, el histórico de Arsenal profundizó en el cambio de entrenador para Inglaterra. “Creo que Thomas Tuchel cometió un error. No puedes dejar a Bukayo Saka en el banquillo durante todo el partido. Era un encuentro crucial, querías ganar contra Lionel Messi y Argentina. Creo que Tuchel debería dejar el puesto para que Inglaterra encuentre un entrenador mejor“.

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¿Cuál será el futuro de Thomas Tuchel al mando de Inglaterra?

A pesar de la dura derrota de Inglaterra a manos de Argentina en las semifinales del Mundial 2026, cualquiera podría pensar que la permanencia de Thomas Tuchel peligra por cómo se dio el encuentro de ayer en el Estadio Atlanta. Esto no será así ya que las últimas informaciones indican que el estratega alemán de 52 años se quedará al mando de la selección de cara a la Eurocopa 2028.

Es así que Inglaterra respetará el proceso liderado por un Thomas Tuchel que por estas horas está siendo duramente cuestionado, pero que en la interna todavía confían en el crecimiento que pueda llegar a darse. Veremos cómo se da esta situación, sobre todo cuando durante el Mundial 2026 se dieron algunos comentarios picantes por parte de algunos jugadores en contra del estratega.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The FA plans to continue with Thomas Tuchel as England head coach for next Euros.



No changes after defeat vs Argentina as the intention is to continue together.



🎥➕ https://t.co/QtiAxJEN3C pic.twitter.com/RV1tdY1CpS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

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