FIFA castigó a Suiza después de ganarle a Colombia en octavos del Mundial: El motivo

Descubre el motivo por el que la FIFA castigó a Suiza en los despachos tras su victoria ante Colombia en octavos de final del Mundial 2026.

Colorín colorado la historia de la Selección Colombia en el Mundial 2026 se ha acabado. La ‘Tricolor’ perdió con Suiza en octavos de final y justo después de la derrota por penales, se conoció el motivo por el cual FIFA castigará al combinado suizo.

En un partido que tuvo que irse hasta la definición por penales de lo cerrado que estuvo y a la hora de cortar con faltas, los jugadores de Suiza no lo pensaron dos veces. Este sería la razón por la cual el Comité Disciplinario de la FIFA terminó sancionando al seleccionado europeo.

FIFA castigó a Suiza después de la victoria a Colombia

Denis Zakaria y Luis Díaz en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Durante la derrota de Colombia 4-3 en penales, Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim, recibieron tarjeta amarilla. Esto quiere decir que el Comité Disciplinario de la FIFA castigó a Suiza con una multa de 30.000 dólares, según el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026. 10.000 dólares por cada amonestación.

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