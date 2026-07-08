FIFA le da otro duro golpe a Francia tras confirmar que el árbitro será argentino: no hubo perdonazo

Un día que la FIFA designara al argentino Facundo Tello como árbitro principal del duelo por cuartos de final del Mundial 2026 entre la Selección de Francia y la Selección de Marruecos, ahora el máximo organismo con sede en Zúrich le dio otro duro golpe a ‘Les Bleus’.
Y es que la FIFA rechazó este miércoles el recurso presentado por la Federación Francesa de Fútbol para dejar sin efecto la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise en el encuentro de octavos de final ante Paraguay.
Michael Olise quedará fuera de semifinales si es amonestado y Francia vence a Marruecos (Photo by Justin Setterfield/Getty Images).
Con esta resolución, el delantero del Bayern Munich mantiene la amonestación en su historial y afrontará el compromiso de este jueves condicionado, ya que una nueva tarjeta amarilla significará una suspensión para una eventual semifinal ante España o Bélgica.
El propio seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó la decisión del organismo rector del fútbol mundial durante la conferencia de prensa previa al partido. “No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, señaló el entrenador de Francia.
De esta manera, Olise estará disponible para enfrentar a Marruecos en Boston, pero en caso de ser amonestado ante los marroquíes, quedará suspendido de jugar una hipotética semifinal.
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En resumen…
- Apelación rechazada: La FIFA ratificó la tarjeta amarilla de Michael Olise ante Paraguay tras denegar el recurso de la Federación Francesa.
- Bajo advertencia: El delantero del Bayern Múnich jugará condicionado contra Marruecos; otra amonestación lo suspendería de una eventual semifinal.
- Ratificación de Deschamps: El seleccionador de Francia confirmó oficialmente la medida en la rueda de prensa previa al cruce de cuartos en Boston.