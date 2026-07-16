Final Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora juegan España vs. Argentina?

España y Argentina se enfrentarán por primera vez en una final de un Mundial de la FIFA.

La Selección de Argentina y Selección de España serán las encargadas de disputar la gran final del Mundial 2026, luego de superar con éxito las semifinales del torneo. La Albiceleste llega al partido decisivo tras una trabajada victoria sobre Inglaterra, mientras que la Roja aseguró su lugar después de derrotar a Francia, en un duelo que marcó el cierre del exitoso ciclo de Didier Deschamps al frente de los galos.

El compromiso se jugará en el Met Life Stadium en East Rutherford, de Nueva Jersey, escenario elegido por la FIFA para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Ambos equipos buscarán cerrar una destacada campaña con el título, en una final que promete enfrentar a dos de las selecciones con mejor rendimiento a lo largo de la competición.

La selección dirigida por Lionel Scaloni intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella a su historia tras los títulos de 1978 y 1986, mientras que España buscará volver a conquistar el trofeo más importante del fútbol mundial con una generación que ha destacado por su juego ofensivo y su solidez colectiva.

España y Argentina se enfrentarán por primera vez en una final del mundo (Getty Images).

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio y el pitazo inicial está programado para las 15:00 horas locales de Nueva Jersey, en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

A qué hora es la final del Mundial 2026 país por país

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.